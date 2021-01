Coutinhova poškodba lahko pomaga Kataloncem prihraniti 20 milijonov

V Barceloni so na torkovi prvenstveni tekmi z Eibarjem doživeli nov udarec, saj se je poškodoval Brazilec, ki ki bo dalj časa odsoten zaradi operacije meniskusa. A neljubi dogodek lahko Kataloncem v težkih časih celo pomaga prihraniti kar 20 milijonov evrov.Brazilski nogometaš se je Barceloni pridružil leta 2018 za približno 160 milijonov evrov. Katalonci so Liverpoolu sprva splačali 120 milijonov, preostalih 40 pa so predstavljali bonusi.Pri Barceloni so Angležem že nakazali dvakrat po 5 milijonov zaradi uvrstitve v ligo prvakov v prvih dveh sezonah in dodatnih 5 zaradi 25 nastopov Coutinha za španski klub.Pogodba med Liverpoolom in Barcelono vključuje tudi bonus v višini 20 milijonov, kot Brazilec doseže 100 nastopov za katalonski klub. Coutinho je trenutno pri številki 90 in ker ga najprej čaka dolgo okrevanje, ne gre pričakovati, da se bo to zgodilo kmalu.To predstavlja srečo v nesreči za Barcelono, ki je plačala hud davek na pandemijo koronavirusa . Katalonci bi se tako lahko odločili, da zavoljo slabega finančnega stanja poleti poskušajo prodati Coutinha, čigar vrednost po oceni Transfermarkta znaša 60 milijonov evrov, obenem pa še privarčujejo dodatnih 20 milijonov, ki bi jih ob jubilejnem 100. nastopu Brazilca morala plačati Liverpoolu.Barcelona se na začetku nove sezone ubada tudi z rezultatskimi težavami, saj je v španskem prvenstvu šele na šestem mestu, deset točk za vodilnim Atleticom, ki ima tudi tekmo manj, obenem pa bodo vodilni morali razrešiti status prvega zvezdnika, ki želi zapustiti klub.