Zasilni pristanek letala Cristiana Ronalda v Manchestru

Cristiano Ronaldo je zašel na naslovnice angleških medijev, ko je bilo njegovo luksuzno zasebno letalo Bombardier Global Express 6500 prisiljeno pristati na letališču v Manchestru. Tehnična težava, ki je privedla do prizemljitve, je bila odkrita razpoka v oknu letala. Inženirji so jo opazili med rutinskim pregledom in takoj ukrepali, saj bi lahko imela vpliv na varnost letala med letom. Letalo je bilo prizemljeno od petka do torka, zaradi česar je Ronaldo imel omejen čas za načrtovane poti.

Letalo ni le estetsko privlačno, ampak tudi funkcionalno

Kljub temu, da je bilo letalo opaženo v Manchestru, še vedno ni jasno, ali je bil Cristiano Ronaldo dejansko na krovu. Angleški viri trdijo, da je letalo prispelo v mesto, kjer je Ronaldo preživel velik del svoje kariere, vendar ni potrjeno, ali je bil portugalski nogometni as v njem. Trenutno igra za Al-Nassr v Savdski Arabiji, kjer nadaljuje svojo kariero.

Letalo? Ronaldo je lastnik prestižnega Bombardier Global Express 6500, katerega vrednost znaša približno 70 milijonov evrov. To letalo ni zgolj prevozno sredstvo, ampak tudi simbol njegovega uspeha. Opremljeno je z logotipom CR7 in silhueto njegove ikonične gol proslave (Siuuu), kar ga naredi tudi prepoznavnega in edinstvenega.

Letalo ni le estetsko privlačno, ampak tudi funkcionalno. Ronaldo in njegova družina ga pogosto uporabljata za hitra potovanja med Evropo in Bližnjim vzhodom, saj zagotavlja udobje in zasebnost, ki ju potrebujeta za poslovne in osebne potrebe. Pred kratkim so ga opazili na letališču v Manchestru, kjer je bilo parkirano poleg letala Manchester Cityja – kar je seveda pritegnilo pozornost medijev in navijačev.

Notranjost letala ni nič manj impresivna. Ronaldo je v sodelovanju s strokovnjaki za luksuzno opremo zasnoval prostorne kabine, ki omogočajo maksimalno udobje med dolgimi leti. Letalo je opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunsko opremo za varno in prijetno potovanje. Sedeži so prostorni, napredni komunikacijski sistemi pa zagotavljajo, da so vsi na krovu vedno povezani z zunanjim svetom.

Cristiano Ronaldo blesti tudi v savdskem nogometnem prvenstvu. FOTO: Reuters

Ronaldo je svetovni obraz, in njegovo letalo ni samo prevozno sredstvo, ampak del njegovega statusa kot globalne zvezde. Pogosto ga spremljajo oboževalci in fotografi, ko pristane na različnih letališčih po svetu, kar še dodatno utrjuje njegov status v medijih.