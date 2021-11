Cristiano Ronaldo od CR7 do CR800

Manchester United se je zanesljivo uvrstil med 16 najboljših v ligi prvakov. Pod vodstvom v. d. trenerja Michaela Carricka je v Villarrealu mrežo tekmecev načel Cristiano Ronaldo, piko na i je dodal Jadon Sancho. Toda ve se, v koga so bili usmerjeni soji žarometov: v 36-letnega Portugalca, ki je še nadgradil svoj impresivni strelski učinek. Zabil je že 800. uradni gol v vseh tekmovanjih, v tej sezoni lige prvakov že šestega v petih tekmah.

CR7 je postal v Manchester Unitedu, zdaj je CR800 in znova je član manchestrskih rdečih vragov. Vmes je zabil 200., 300. 400., 500. in 600. gol v Realovem dresu, 700. za Portugalsko. Ronaldova strelska lakota je nenasitna, prve gole (5) je dosegel za Sporting, nadaljeval je pri ManUtd. (128), Realu Madridu (451), Juventusu (101). 800. gol v karieri in že 140. v ligi prvakov je zabil v Unitedovem dresu. Za Portugalsko je dosegel 116 golov.