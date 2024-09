Ødegaard zagotovo izgubljen za Slovenijo, morda za več mesecev

Nekaj časa je trajalo, da je Martin Ødegaard upravičil sloves čudežnega dečka, potem ko je že kot najstnik prestopil k madridskemu Realu, pri Arsenalu pa je postal motor ekipe, nepogrešljiv člen začetne enajsterice in kapetan topničarjev. V severnem Londonu bi ga še kako potrebovali, če želijo držati stik z Manchester Cityjem na vrhu angleškega prvenstva, a je Ødegaard na tekmi norveške reprezentance z Avstrijo staknil poškodbo gležnja.

»Dodatni pregledi so pokazali, da ima Martin poškodovane in tudi natrgane vezi v gležnju, ne gre za enostavno poškodbo in pogrešali ga bomo kar nekaj časa. Ne vemo še natančno, koliko, veliko je odvisno od njegovega okrevanja, lahko se zgodi, da bo manjkal celo več mesecev,« je bil razočaran trener Arsenala Mikel Arteta.

Gleženj Odegaarda je nastradal na tekmi z Avstrijo. FOTO: Terje Pedersen/AFP

Novica je pomembna tudi za slovensko reprezentanco, ki bo 10. oktobra v okviru lige narodov gostovala v Oslu, Norvežani pa se bodo varovancem Matjaža Keka zagotovo zoperstavili brez poškodovanega Ødegaarda. Če bi se uresničil črn scenarij, bi kapetan Arsenala lahko izpustil tudi tekmo v Stožicah, ki bo na sporedu 14. novembra.