Čudežni Argentinec mora osvojiti le še Pariz in svet

Moti, se, kdor meni, da Lionelu Messiju zmanjkuje strelskih izzivov. Ne nazadnje še ni zabil gola za PSG. Že pred devetimi leti je sicer postal najučinkovitejši nogometaš v zgodovini Barcelone in do letošnje selitve v Pariz je s 672 goli na 778 uradnih tekmah prekašal za 50 zadetkov skupno bero treh najbližjih na večni lestvici kluba, Cesarja Rodrigueza (232), Luisa Suareza (198) in Laszla Kubale (194). Pred dnevi pa je postavil dva nova mejnika, saj je postal prvi strelec južnoameriških reprezentanc vseh časov in tudi izbranih vrst iz vseh držav, ki so doslej osvojile naslov svetovnega prvaka.