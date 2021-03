Rekorder Håland išče naslednjo žrtev, konec za Cristiana Ronalda

Juventus ostal brez četrtfinala lige prvakov

Federico Chiesa je Juventusu zagotovil podaljšek. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Portugalci niso mogli verjeti, da so se prebili v četrtfinale. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Liga prvakov, osmina finala

je zaznamoval tudi torkov večer Uefine lige prvakov in tako rekoč sam zagotovil Borussii Dortmund napredovanje v četrtfinale. V Nemčiji je še drugič padla Sevilla z 2:1, vse pa se je vrtelo okrog 20-letnega norveškega čudežnega dečka, ki v zadnjem času melje vse pred seboj.Håland je postal prvi nogometaš, ki mu je uspelo zabiti najmanjlige prvakov! Ta 194 cm visoki napadalec v tej sezoni kotira pri 19 golih v bundesligi in 10 golih v ligi prvakov.Mladenič, ki je pogodbeno, bi lahko postal eden najdražjih nogometašev doslej, če bodo najbogatejši, ki vneto lovijo njegov podpis, le razvezali mošnjiček in ugodili zahtevam Borussie. Slednja je zabilain prav tako postavila nov klubski rekord.Še zanimivejša je bila tekma v, ki se je zavlekla v podaljšek in dramatično končnico, polno čustvenih dvobojev.je bil vseskozi nekako v prednosti, ki si jo je priigral že z zmago na prvi tekmi na Portugalskem. Podobno je bilo v Torinu, kjer jev drugem polčasu resda zmogel zasuk in priti do podaljška, v katerem pa je bil kljub igralcu več premalo aktiven in je stopnjeval pritisk šele po drugem goluV podaljšku je najprej zagrozil, zatem pa so Italijani pritiskali, iskali zmagoviti gol, toda v 115. minuti jezadel s prostega strela z več kot 25 metrov, ko je žogo poslal pod živim zidom,je žoga spolzela čez golovo črto. V 117. minuti je novo upanje domačim vzbudilz golom po strelu z glavo, a se kljub novemu pritisku ni izšlo za staro damo iz Torina, ki ji ni pomagal niti 120-minutni nastopBorussia D. : Sevilla 2:1 (Håland 35., 54., 11-m; En Nesyri 69., 11-m); prva tekma 3:2Juventus : Porto 3:2* (Chiesa 39., 63., Rabiot 117.; Oliveira 19., 11-m, 115.); prva tekma 1:2* po podaljškusreda, 10. marec:Paris Saint-Germain – Barcelona (4:1)Liverpool – Leipzig (2:0)torek, 16. marec:Real Madrid – Atalanta (1:0)Manchester City – Borussia M. (2:0)sreda, 17. marec:Chelsea – Atletico Madrid (1:0)Bayern – Lazio (4:1)