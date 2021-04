Čudežni norveški bombarder še ni naprodaj

Erling Håland je zabijal preveč golov in prepogosto, da ne bi dvigoval praha. Najbolj vroči poletni »izdelek« je želja mnogih nogometnih klubov, a očitno, če ne bo res izjemne denarne ponudbe, ne bo nič od prestopa. Nogometašev zastopnik Mino Raiola je razkril, da se je pogovarjal s klubskim vodstvom o možnosti Hålandove poletne prodaje in dobil odgovor.



»Športni direktor Michael Zorc je bil jasen, da ne želijo prodati Erlinga. Spoštujem klubsko odločitev, ampak to še ne pomeni, da se strinjam. Moja ocena nima nobene z odnosom z vodilnimi v klubu. Z Zorcem, izvršnim direktorjem Hansom-Joachimom Watzkejem in direktorjem Sebastienom Kehlom se razumemo,« je povedal eden od najvplivnejših agentov.



Dortmundčane vznemirja tudi Hålandov strelski post, ki traja že 405 minut. Sprašujejo se, kaj se dogaja z norveškim čudežnim dečkom. Zadnji gol (dva) je zabil 20. marca v nemškem prvenstvu proti Kölnu, potem pa so na šestih tekmah s tremi reprezentančnimi vred topovi 20-letnega bombarderja ugasnili. Vmes sta Raiola in oče Alf Inge Håland šla na pogovore v Barcelono in Madrid.



Strelec 33 golov v vseh tekmovanjih v tej sezoni se bo moral čim prej prebuditi, saj že jutri v Dortmundu v ligi prvakov gostuje Manchester City. V prvi četrtfinalni tekmi si je City priigral prednost z 2:1. Håland ima z Borussio pogodbo do leta 2024.



