Čudežni norveški deček bi lahko presegel Neymarjev rekord

Graeme Souness je prepričan, da bo Håland dosegel rekordno ceno. FOTO: Sky Sports

Ne pomni, da bi bil kdo tako iskan

Mladi Norvežan je prava nočna mora za tekmečeve vratarje. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Kaj se je Mbappe naučil v ligue 1?

Ni skrivnost, da je mladi norveški nogometni zvezdniktarča domala vseh najbogatejših klubov na svetu. Nekateri so ga že videli pri madridskem Realu, a so se njegovi zastopniki udeležili tudi sestanka v Barceloni. V vrsti stojijo tudi Manchester United, Chelsea, Manchester City ...Če bo odlični napadalec poleti zapustil Borussio iz Dortmunda, bo cena zanj verjetno rekordna v nogometnem svetu. Igralec, ki bo 21. julija dopolnil 21 let, je v tej sezoni dosegel 21 golov na 22 tekmah nemške lige, medtem ko je v šestih nastopih v ligi prvakov zabil 10 golov.Håland bo lahko poleti 2022 zapustil klub ob odškodnini 80 milijonov evrov. Liverpoolova legenda, zdaj strokovni svetovalec na televiziji Sky Sports, pa ocenjuje, da bi lahko odkupnina zanj to poletje presegla 350 milijonov evrov!»Po poročilih iz prejšnjega tedna so vodilni možje Borussie Dortmund postavili ceno na 350 milijonov evrov. Če bi bil na njihovem mestu, bi pričakoval 350 milijonov in bonuse za norveškega reprezentanta. Ne morem se spomniti, da bi bil kdo tako iskan v novejši nogometni zgodovini in da bi se v dražbo vključilo toliko vrhunskih klubov,« je v kolumni v Timesu zapisal Souness.Pojasnil je, da vsi veliki klubi v Evropi potrebujejo vrhunskega strelca. »Bayern išče naslednika. Barcelona obupno želi posebnega igralca v napadu, Real Madrid pa potrebuje zamenjavo za. Manchester City išče nekoga, ki bo nadomestil, Chelsea nujno potrebuje elitnega napadalca, prav tako United, medtem ko Liverpool išče nekoga, ki bi dosegel več golov kot,« je pojasnil.»V takšnih okoliščinah bi lahko Håland podrl svetovni rekord v višini 222 milijonov evrov, kolikor je zaplačal Paris Saint-Germain, še eden od klubov, ki se zanima za Norvežana. In ni težko ugotoviti, zakaj zanj vlada takšno povpraševanje: hiter je in telesno močan, ima vrhunsko tehniko in njegovi zaključki akcij so zabavni. Daleč je pred vsemi vrstniki,« je analiziral Souness.Za legendarnega Škota je Håland tudi pred francoskim biserom. »Kaj se je Mbappe naučil v ligue 1, je napredoval, kakor bi moral? Pri Hålandu imate občutek, da je skrbno načrtoval vsak korak v svoji karieri,« je še zapisal Graeme Souness.Borussii se izmika uvrstitev v ligo prvakov, kar bi verjetno pospešilo Hålandov odhod.