Danes štart sezone v 1. SNL: prva v ogenj Olimpija in Primorje

Najboljši nogometni klubi pri nas so že v polnem pogonu. Potem ko so Celje, Maribor in Bravo ta teden pokazali svojo (ne)moč v Evropi, bodo drevi odprli tudi novo sezono v slovenskem prvenstvu. Danes (20.15) bo v Stožicah gostoval povratnik v 1. SNL Primorje, to bo prva tekma 1. kola in obenem generalka Olimpije pred četrtkovo (19.00) evropsko premiero zeleno-belih z ukrajinskim Žitomirjem.

Ljubljančani so imeli na voljo mirne priprave, na nek način jih nihče ni jemal tako resno kot Celjane in Mariborčane, toda pod vodstvom španskega trenerja Victorja Sancheza so dobili vse štiri prijateljske tekme (Gloria, Sarajevo, Slovacko, CSKA Sofija) in samozavestno pričakujejo štart s povratnikom med slovensko elito. Pred Olimpijo je vsekakor nova priložnost, da vnovič opozori nase navijače, pri čemer je imel na pripravljalnih tekmah pomembno vlogo predvsem Nemanja Motika, ki je v minuli sezoni zbral po sedem golov in asistenc, učinkovit je bil tudi proti Slovackem in CSKA.

Za Primorje se je še sredi letošnje pomladi zdelo, da nima nobenih možnosti za napredovanje iz 2. SNL in da so v prednosti drugi klubi, toda na koncu je pripadla lovorika prav rdeče-črnim iz mesta burje. Ajdovce na igrišču vodi nekdanji nogometaš Olimpije Milan Anđelković, ki je zadržal ogrodje ekipe iz minule sezone, prišel je še dolgoletni Domžalčan Tilen Klemenčič.