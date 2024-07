Štajerci zaman oblegali Bolgare, Šiškarji uspešni v Walesu

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 1. kroga evropske lige v Ljudskem vrtu igrali neodločeno 2:2 (1:0) z Botevom Plovdivom. Ta bo po tem, ko je prvo tekmo dobil z 2:1, nadaljeval v 2. krogu evropske lige, Mariborčani pa bodo igrali v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige.

Maribor – Botev Plovdiv 2:2 (1:0), naprej Botev s 4:3 Štadion Ljudski vrt, gledalcev 8124, sodniki: Romanov, Berkut, Zaporoženko (vsi Ukrajina); strelci: 1:0 – J. Repas (13.), 1:1 – Nwachukwu (47.), 1:2 – Ujah (60.), 2:2 – Beugre (80.); Maribor: Jug, Širvys, Vidmar, Šoštarič Karič, Milec, J. Repas, Ž. Repas (od 63. Sikošek), Bourles (od 63. Beugre), Iličić, Barišić (od 56. Božić), Jakupović (od 74. Grlić); Botev: Igonen, Minkov, Tamm, Conte, Balojanis, Pereira, Eto'o, Akere (od 69. Ukaki), Popov (od 83. Diabate), Iliev (od 46. Nwachukwu), Ujah (od 87. Sekulić).

Čeprav je Mariborčane v Ljudskem vrtu podpiralo lepo število gledalcev, pa se je bolgarski tekmec pokazal za malce previsoko oviro. Izbranci trenerja Anteja Šimundže so sicer začeli po željah in hitro povedli, toda v prvi polovici drugega polčasa je bolgarska zasedba prišla do preobrata, ki ga vijoličnim, ti niso mogli računati na Hilala Soudanija, kljub nekaj priložnostim ni uspelo izničiti.

Bolgare v 2. kvalifikacijskem krogu čaka Panathinaikos Benjamina Verbiča, Andraža Šporarja in Adama Gnezde Čerina, Maribor pa bo evropsko pot nadaljeval v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige, kjer se bo meril z romunsko Universitateo Craiovo.

Tekma se je začela kar živahno z obeh strani, nekoliko odločnejši so bili domači, ki so imeli lepo priložnost v šesti minuti, ko je Sven Šoštarič Karič z glavo po podaji s prostega strela žogo poslal čez gol. V 12. minuti je Josip Iličić prvič opozoril nase, a zadel le zunanji del mreže, minuto pozneje pa so slovenski podprvaki le povedli. Iličić je žogo oddal Janu Repasu, ta pa je s približno 20 metrov sprožil nizek strel in matiral Matveija Igonena.

Veselje Mariborčanov po golu Jana Repasa. FOTO: Marko Vanovšek/Pigac.si

Pozneje, predvsem v drugi polovici polčasa, so tudi Bolgari na trenutke odločneje krenili proti vratom Ažbeta Juga, ta je moral posredovati v 37. minuti po strelu Samuela Akereja. Na drugi strani je Maks Barišić v 41. minuti žogo z glavo poslal točno v vratarja Boteva.

V uvodu drugega polčasa si je domača ekipa privoščila napako s poigravanjem v obrambi, kar je kaznoval Christian Nwachukwu za izenačenje na 1:1. Malce zatem bi lahko Mariboru prednost spet priigral Redwan Bourles, a je zapravil priložnost, v 60. minuti pa so Bolgari povedli, po podaji Nwachukwuja z leve strani je žogo z močnim strelom v mrežo poslal Anthony Ujah.

Botev, pri katerem Alen Korošec, prišel je iz Rogaške, ni dobil priložnosti za igro, je bil v teh trenutkih boljši tekmec, toda v 76. minuti je imel 17-letni Niko Grlić novo lepo priložnost za Maribor, a je za malenkost zgrešil cilj, tako kot tudi Martin Milec s prostega strela v 78. minuti.

V 80. minuti pa je Etienne Beugre obudil upe domače zasedbe, potem ko je zadel z glavo za 2:2. Beugre je bil nevaren tudi v 89. minuti, Maribor pa je vztrajno iskal tretji zadetek, ki bi pomenil podaljšek. Tega pa ni uspelo doseči niti Janu Repasu v sodniškem dodatku, ko je imel še zadnjo lepo priložnost tekme.

Bravo v svoji prvi evropski sezoni že naprej

Uspešnejši so bili nogometaši Brava, ki so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Walesu po podaljšku premagali ekipo Connah's Quay Nomads z 2:0 (0:0, 1:0). Ljubljančani so se tako uvrstili v 2. krog kvalifikacij, potem ko so prvo tekmo doma izgubili z 0:1.

Conah's – Bravo 0:2 (0:0), naprej Bravo z 2:1 Stadion Nantporth, sodniki: Mcmaster, Bell, Doherty (vsi Severna Irska); strelci: 0:1 – Jakšić (88.), 0:2 – Poplatnik (115.); Conah's: Ratcliffe, Marriott, K. Edwards (od 116. Burman), Disney, Nash, N. Edwards, Bratley (od 46. Maher), Williams (od 77. Roberts), Kenny (od 63. Dugan), Poole, Franklin (od 108. Hogan); Bravo: Orbanić, Jovan, Rodrigues, Jakšić, Španring, Štravs (od 86. Šabotić), Trdin, Stanković (od 77. Ivanšek), Pečar (od 120+1. Hribar), Tučić (od 91. Selan), Poplatnik.

Ljubljančani so se v svoji krstni evropski sezoni prebili v 2. krog kvalifikacij konferenčne lige, kjer se bodo merili z Zrinjskim. Ta bo večji zalogaj, kot je bila zasedba s skrajnega severa Walesa (približno 30 km južno od Liverpoola) iz mesta z nekaj več kot 15.000 prebivalci. Potem ko je valižanski podprvak slavil v Ljubljani, so se Šiškarji tokrat v 88. minuti izvlekli v podaljšek, Matej Poplatnik pa je v njem poskrbel za napredovanje.

Potem ko tekma v uvodnih 15 minutah ni prinesla posebnega razburjenja, pa bi morali v 17. minuti Šiškarji dobiti enajstmetrovko po prekršku nad Markom Španringom v kazenskem prostoru, a se sodniki niso odločili za strel z bele pike. Sicer pa posebej nevarnih akcij ni bilo ne na eni ne na drugi strani, v 35. minuti pa je Martin Pečar le prišel do strela, vendar je bil ta preslab za spremembo izida.

Nogometaši Brava so z odliko opravili svoj prvi izziv v Evropi. FOTO: Leon Vidic

V 41. minuti je z glavo poskusil še Matej Poplatnik, vendar je tudi on poslal žogo v naročje domačega vratarja Gerogea Ratcliffa, Bravov napadalec pa je v sodniškem dodatku prvega dela z novim strelom z glavo zadel še prečko.

Po ne posebej razburljivem uvodu v drugi polčas so domačini v 64. minuti neuspešno zahtevali enajstmetrovko, malce zatem pa je kar vratar Matija Orbanić vlekel žogo proti kazenskemu prostoru tekmeca in na koncu zgrešil cilj. Bravu nikakor ni uspelo prebiti zadnje linije valižanske ekipe, Jakoslav Stanković je sicer poskrbel za nekaj dela domačega vratarja pred odhodom iz igre, a je ostalo pri 0:0.

Ko je kazalo, da se bo domačim uspelo ubraniti, pa je v 88. minuti Matic Ivanšek podal z desne strani, pred golom pa se je znašel Nemanja Jakšić in zadel za 1:0. Napredovanje je imel "na nogi" mladi Tais Šabotić, a mu dveh strelov v sodniškem dodatku ni uspelo spremeniti v zadetek. Sledil je podaljšek, v tem je imel v 112. minuti Poplatnik po protinapadu novo lepo priložnost, vendar mu ni uspelo premagati domačega čuvaja mreže, zato pa ga je v 115. minuti, ko je iz bližine zadel z glavo po podaji s prostega strela z desne strani.