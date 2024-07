NZS razkrila strategijo razvoja nogometa do leta 2030

Pred začetkom nove prvoligaške sezone so pri Nogometni zvezi Slovenije predstavili novosti v tekmovalnem sistemu, pravilnikih in delegiranju. Med drugim bo po novem mogoče zamenjati gostiteljstvo tekem. Poudarili so pomen razvoja nogometa in predstavili strategijo razvoja med letoma 2024 in 2030.

Ena večjih sprememb je uvedba pravilnika o infrastrukturi, ki med drugim predvideva obvezno razsvetljavo na stadionu. Med prvoligaši tega pogoja ne izpolnjuje Primorje, zato do nadaljnjega svojih tekem ta klub ne bo mogel igrati doma. »Razsvetljave se ne more odložiti. Nekatere manjše stvari se da podaljšati, razsvetljave pa ne. To je osnovni faktor in tega se ne da spremeniti,« je o tej temi na današnji novinarski konferenci na sedežu NZS na Brdu pri Kranju dejal vodja področja klubskega nogometa v NZS Marko Čepelnik.

V infrastrukturo predvidoma vložila devet milijonov evrov

»Tu so žal težave v Ajdovščini. Klub smo obiskali četrtič v zadnjem letu, seznanjeni so s tem. Finančno so že zaprli konstrukcijo in upamo, da bo projekt končan do konca leta. Ostalo pa so manjše spremembe, disciplinski pravilniki, sprememba kartonov, nekoliko bolj striktni bomo pri določenih stvareh, kot so urejenost igrišča,« je o glavnih novostih še dejal Čepelnik.

NZS bo v tem času v infrastrukturo predvidoma vložila devet milijonov evrov. Že realizirani projekti so tudi novo igrišče v Radomljah, sofinanciranje vadbenega igrišča v Domžalah, prenova stadiona v Celju, talno ogrevanje v Murski Soboti, prenova travne ruše stadiona Ljudski vrt v Mariboru ... Načrtujejo pa med drugim še talno ogrevanje v Lendavi, športni park v Grosupljem, dve novi igrišči v Štepanjskem naselju, nove garderobne prostore v Kidričevem, reflektorje v Ajdovščini ...

Martin Koželj je generalni sekretar NZS. FOTO: Voranc Vogel

Spremenili so tudi število rumenih kartonov, po katerem bo moral igralec počivati, zdaj uvajajo sistem 4-4-3-3. »Trenutno je glavna tema strategija 2024-30, želeli bi dvigniti klubski nogomet na višjo raven. Želimo klubom povedati, da so pomembni, da imamo zaradi njih dobre reprezentante,« je izpostavil Čepelnik. Cilj zveze je, da klubski nogomet postavi ob bok reprezentančnemu kot ključen produkt NZS. Želijo poudariti uspešen športni razvoj predvsem mladih igralcev. Pri tej strategiji, ki se je v taki obliki lotevajo prvič, so se zgledovali tudi po avstrijski ligi, pri snovanju pa sodelujejo s klubi.

Novi direktor reprezentanc do jeseni

Strategija predvideva tudi sofinanciranje klubov za vzgajanje reprezentantov. NZS je to uvedla lani, letos znesek povečuje s 170.000 na 270.000 evrov. Lani je sredstva prejelo 80 klubov. Na NZS so tudi pojasnili, da po slovesu dosedanjega direktorja reprezentanc Mirana Pavlina – nekdanji slovenski reprezentant kot športni direktor odhaja k angleškemu prvoligašu Nottingham Forest – iščejo njegovega naslednika, ime bo znano do jeseni.