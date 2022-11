Danska opozorila na pritisk Fife, Nemci protestno s pokritimi usti

Danska nogometna zveza (DBU) je sporočila, da je krovna zveza Fifa v odmevnem dogajanju na SP v Katarju, povezanem s kapetanskimi trakovi, grozila s hujšimi kaznimi kot samo rumenimi kartoni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred sredino tekmo z Japonsko pa so si nemški nogometaši protestno prekrili usta z rokami.

Po grožnjah Fife je sedem evropskih ekip, ki so nameravale nositi mavrični trak One Love oziroma Ena ljubezen v prid vključevanju in proti diskriminaciji, opustilo takšen način izražanja protesta. Kot poroča dpa, pa je DBU na sredini novinarski konferenci sporočila, da Fifa ni grozila samo z rumenimi kartoni, ki bi jih prejeli kapetani, če bi nosili te trakove.

»Fifa je 21. novembra sklicala izreden sestanek. Njeni predstavniki so prišli v hotel angleške ekipe, zelo jasno so povedali, da bodo, če bomo nosili trakove, sledile sankcije. Najmanj v obliki rumenega kartona,« je dejal direktor DBU Jakob Jensen. Danci so opozorili še, da je takšno ravnanje nesprejemljivo in da niso dobili natančnega odgovora, kakšne bo bile sankcije. Obenem so iz DBU dodali, da zaradi tega dogajanja predsednik Fife Gianni Infantino nima več podpore danske zveze.

»Trdno stojimo za našimi stališči«

Nemška reprezentanca, ki je bila pred Fifino prepovedjo med najbolj aktivnimi zagovorniki kapetanskih trakov One Love, pa je pred svojo prvo tekmo z Japonsko na svoj način protestirala proti omejitvam krovne zveze. Na skupinskem fotografiranju pred začetkom tekme, ko se ekipi postavita pred objektive, so si nemški nogometaši z rokami simbolično prekrili usta. Kapetan Manuel Neuer sicer ni nosil spornega traku, je pa njegovo levo roko pred začetkom dvoboja natančno pregledal pomočnik glavnega sodnika Ivana Bartona iz Salvadorja.

»Ni šlo za izražanje političnih stališč. O človeških pravicah se ne razpravlja. Če preprečiš nošenje traku, je to enako, kot da nas utišaš. Trdno stojimo za našimi stališči,« je na twitterju nemška nogometna zveza DFB pojasnila ozadje tega dejanja.