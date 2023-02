Dejan Grabić sprejel ponudbo Prekmurcev: Vem, kam prihajam

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je dobil novega trenerja. Kot so sporočili iz kluba, je Damirja Čontalo zamenjal dosedanji strateg ljubljanskega Brava Dejan Grabić. Kot so dodali pri Muri, si je Čontala po pogovoru s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem in predsednikom kluba Robertom Kuzmičem vzel čas za premislek, želja kluba je, da še naprej ostane in deluje v klubu.

Njegov naslednik je 42-letni Grabić, ki je bil zadnjih šest let trener ljubljanskega Brava. Grabić, za katerega je Mura odštela tudi odškodnino, je slovensko ligo dodobra spoznal kot trener in že pred tem v igralski karieri, saj je bil v Sloveniji član Olimpije, Ljubljane, Bele Krajine, Domžal, Interblocka, Krke in Brava. Pogodbo z Muro je podpisal do 30. junija 2025.

Prekmurci dobro poznajo Dejana Grabića

»Dejana dobro poznamo, saj smo se v zadnjih petih letih z Bravom večkrat pomerili tako v drugoligaški kot v prvoligaški druščini. Gre za dokaj mladega, prodornega in ambicioznega trenerja, ki je v zadnjih letih dokazal, da ima perspektivo in zna delati z mladimi, kar je ena izmed osnovnih strategij našega kluba. Verjamem, da bo s svojo zagnanostjo, strokovnostjo, trdim delom in znanjem z Muro dosegel zastavljene cilje,« je dejal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Grabić pa je poudaril, da čuti velik ponos in odgovornost. »Obljubljam trdo delo, strast in veliko željo po zmagah. Rad bi se zahvalil Bravu, ki mi je omogočil uveljavitev v prvi slovenski nogometni ligi in mi dal vse pogoje za napredovanje. Vem, kam prihajam. Klub poganja velika navijaška strast in ljubezen, ki je v Sloveniji ne najdeš.« Mura je po 24 kolih na šestem mestu Prve lige Telemach, Bravo mesto za njo.