Koper z ostrimi obtožbami nad »huligana« Alberta Riero

Vodilna Olimpija je na Bonifiki slavila z 1:0, že pred zadnjim sodnikovim žvižgom pa je bilo na obeh klopeh zelo napeto. Trener Ljubljančanov Albert Riera se je takoj po koncu tekme jezen namenil proti koprski klopi in začelo se je prerivanje, zelo vroče pa je bilo tudi v drobovju štadiona.

»Po koncu tekme 24. kroga Prve Lige Telemach med FC Koprom in NK Olimpijo je na žalost vseh udeleženih prišlo do neljubih dogodkov. Gostom, ki so nam v soboto stali naproti, čestitamo za zmago na igrišču, a ne moremo mimo tega, da ne bi omenili dogajanja po zaključku tekme,« so v ponedeljek v izjavi za javnost zapisali Koprčani.

»Ko je trener NK Olimpija, Albert Riera, nemudoma po koncu tekme napadel klop FC Kopra in izzval masovno obračunavanje, je s svojim početjem nadaljeval tudi v notranjosti klubskih prostorov. Ob vstopu v hodnik z garderobami je naletel na predsednika FC Kopra g. Anta Guberca in ga popolnoma neizzvan napadel z besedami: 'What is your problem?' (prevod: Kaj je tvoj problem?). To je ponovno pripeljalo do množične konfrontacije. Kljub že zgoraj omenjenem početju trener NK Olimpije Albert Riera s svojim huliganskim pohodom ni končal,« so dodali.

Ko je bil na najnižji življenjski točki, mu je bil na Bonifiki ponujen dom

»Medtem ko je celotna delegacija NK Olimpije zapuščala štadion Bonifika, je Albert Riera po tem, ko je zagledal športnega direktorja Kopra Ivico Guberca, proti njemu zakričal: 'Gypsy!' (prevod: Cigan). S svojim žaljivim obnašanjem je Riera nadaljeval in skozi celotno dolžino hodnikov Bonifike vpil: 'Gypsy club!' (prevod: ciganski klub). FC Koper na tem mestu najostreje obsoja tovrstni rasistični oziroma etnično sovražni govor. V FC Kopru so igralci različnih verskih prepričanj, ras ter etničnih skupin, in prav vsi so bili vselej deležni maksimalnega spoštovanja. Vse zgoraj navedeno so zaznale tudi uradne osebe Nogometne zveze Slovenije, kar je med drugim vidno tudi v poročilu delegata tekme. Od Disciplinske komisije NZS zato zahtevamo, da trenerja NK Olimpije najostreje kaznuje. Za konec je potrebno spomniti, da je bil Albertu Rieri, ko je bil slednji na najnižji življenjski točki, na Bonifiki ponujen dom in zagotovljena njegova finančna brezskrbnost, zaradi česar je njegova dejanja še težje razumeti,« so še zapisali.

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije je Riero že pred objavo Koprčanov suspendirala za naslednjo tekmo, ki jo bo Olimpija v soboto odigrala proti Radomljam, zaenkrat pa še ni znano, če bi ga lahko zaradi dejanj in izjav po tekmi v Kopru doletela še ostrejša kazen.