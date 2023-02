Ko je Ronaldinho izvedel, da bo moral teči, je zapustil igrišče

Tako imenovana Kings League InfoJobs, ki jo skupaj z znanim youtuberjem Ibaijem Llanosom vodi nekdanji branilec Barcelone in španske reprezentance Gerard Pique, je spet podrla rekorde gledanosti. Spletni prenos tekme iz dvorane CUPRA v Barceloni, kjer je prvič nastopil tudi nekoč najboljši nogometaš na svetu Ronaldinho, je v nekem trenutku spremljalo več kot 2 milijona uporabnikov, razprodane pa so bile tudi tribune, na katerih je prostora za okoli 300 ljudi.

Ronaldinho, tako kot Pique nekdanji član Barcelone, se je na tekmo v dresu Porcinos FC pripeljal z limuzino, na zelenici pa kljub velikim pričakovanjem 42-letnik ni preveč navdušil. Še najbolj odmeva njegova poteza pred začetkom izvajanja kazenskih strelov, potem ko se je redni del tekme končal brez zadetkov. »Naj teče kdo drug,« je sodniku, ki mu je razložil, da bo moral v hokejskem slogu žogo pripeljati do gola in premagati vratarja, odvrnil Ronaldinho in se postavil ob rob igrišča.

»Pogajanja so bila dolga, a na koncu je vendarle tu. Najprej sem govoril z njegovim bratom, nato se je vključil še on. Ronaldinho je zame igralec, ki je bil na igrišču najbolj čaroben, če seveda ne upoštevamo Lea Messija,« je izjavil Pique, ki je predsednik Kings League. Ronaldinho bo, kot je razkril Pique, postal lastnik ene od ekip tako imenovane Queens League, ženske lige, ki se bo začela v mesecu maju.