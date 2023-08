Derbi kola Liverpoolu, Manchester City edini stoodstoten

Angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, po treh kolih nove sezone ostajajo edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom. Na gostovanju pri Sheffield Unitedu niso imeli lahkega dela, a na koncu so po golu Rodrija, ki jim je z odločilnim zadetkom tudi lani zagotovil naslov evropskega prvaka, vendarle vknjižili zmago z 2:1. Liverpool je z enakim izidom dobil derbi proti Newcastlu.

Varovanci Pepa Guardiole so imeli skozi tekmo izrazito terensko premoč. V prvem polčasu je njihov glavni strelec Erling Haaland zapravil enajstmetrovko, toda napako je popravil v 63. minuti. Takrat je večino dela opravil Jack Grealish, ki je uspešno preigraval na levi strani, poslal predložek v sredino, kjer je Norvežan preskočil domačo obrambo in s strelom z glavo svojo ekipo popeljal v vodstvo.

V 85. minuti je kazalo, da bo prišlo do presenečenja. Gostitelji so namreč kaznovali napako Kyla Walkerja in izenačili, vendar je njihovo veselje trajalo le tri minute. Takrat se je Walker odkupil za napako pri prejetem golu, asistiral Rodriju, ki je z natančnim strelom postavil končni izid.

Šlo je tudi brez Van Dijka

Liverpool je na gostovanju z 2:1 dobil derbi proti Newcastlu. Domači so sicer dobili prvi polčas, v 25. minuti je Anthony Gordon izkoristil napako Trenta Alexander-Arnolda, ki mu je žoga kot zadnjemu igralcu po podaji Mohameda Salaha ušla, domači napadalec je sam prišel pred vratarja in ga rutinirano premagal.

Tri minute pozneje se je optimizem domačih navijačev še povečal, saj so tekmeci z igralcem manj, zaradi prekrška je sodnik izključil nizozemskega branilca Virgila Van Dijka. A gostom se njegova odsotnost ni posebej poznala, v drugem polčasu so prišli do zasuka in treh točk. Junak tekme je bil Darwin Nunez, ki je v zaključku dosegel dva gola, prvega v 81. minuti, odločilnega pa v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je po podaji Salaha v prazen prostor neoviran pritekel pred vratarja, žogo pa mimo njega poslal v nasprotni kot.