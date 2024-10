Za Šeška je gol uročen, Leipzig pa še naprej zmaguje

Odličen začetek sezone v bundesligi se za nogometaše Leipziga nadaljuje, po preobratu v drugem polčasu so doma premagali Freiburg s 3:1. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta začela v prvi postavi, a nista sodelovala pri zadetkih rdečih bikov.

Po domačem porazu z Liverpoolom, ki jim je otežil pot do napredovanja v ligi prvakov, so se rdeči biki iz Leipziga znova osredotočili na domače prvenstvo, kjer z Bayernom bijejo boj za vrh bundesligaške lestvice. V osmem kolu so gostili Freiburg, ki je v prvem polčasu povedel.

Po tekmi so bili nogometaši Leipziga dobre volje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Šeško je imel dve lepi priložnosti za izenačujoči zadetek, najprej ni dobil dvoboja mož na moža z vratarjem Noahom Atubolom, ta mu je nato ubranil še dober strel z glavo. Šeško je v igri ostal do 65. minute, ko ga je pri vodstvu Leipziga z 2:1 zamenjal Andre Silva. Kampl je odigral celo tekmo. Za Leipzig so zadeli Lois Openda, Lutsharel Geertruida in kapetan Willy Orban.

Bayern bo jutri ob 15.30 gostoval v Bochumu.