Dinamo z golom Oršića dobil derbi z Osijekom

V hrvaškem nogometnem prvenstvu sta se danes udarili vodilni moštvi Dinamo Zagreb in Osijek. Zmagali so aktualni prvaki iz Zagreba, ki jim je tri točke prinesel(1:0).Ključni trenutek se je zgodil v 15. minuti tekme. Gostujoči branilecje storil napako pri ustavljanju globinske podaje in žogo ustavil pred vtekajočega Mislava Oršića, ki je ponujeno priložnost z veseljem izkoristil in žogo poslal v levi kot gostujočega gola.»Naša ekipa je bila odlična. BIli smo zelo agresivni in tekmeca premagali z njegovim orožjem, z agresivnostjo in čvrsto igro. Nasprotniki si z izjemo dveh ali treh strelov z razdalje niso pripravili priložnosti iz igre. Do konca prvenstva lahko osvojimo še skoraj 50 točk, tako da moramo iti korak za korakom,« je po zmagi na derbiju dejal domači trener, čigar moštvo ima na vrhu lestvice tri točke prednosti pred današnjim tekmecem.Na derbiju sta sodelovala tudi dva slovenska reprezentanta. Pri domačih je od 81. minute igral, pri gostih pa je bil vso tekmo na zelenici