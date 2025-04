Anfield slavil naslov, Slot se je poklonil Kloppu

Nogometaši Liverpoola so si pred svojimi navijači po visoki zmagi nad Tottenhamom zagotovili naslov angleških prvakov. Takoj po zadnjem sodniškem žvižgu se je na tribunah začelo slavje, ki so se mu pridružili tudi igralci. Liverpool se je naslova nazadnje veselil pred petimi leti, ko je rdeče vodil še nemški trener Jürgen Klopp, toda takrat so bili zaradi pandemije covida-19 na Anfieldu le izbrani družinski člani in prijatelji.

Nemcu, ki je klub zapustil lani, se je poklonil trenutni trener Arne Slot. »Občutek je odličen. Mislim, da ne želim povedati veliko. Edino, kar moram storiti, je, da se zahvalim Jurgenu Kloppu,« je navijačem povedal Slot. »Delo, ki sta ga opravila Jürgen in Pep [Pep Lijnders, Kloppov pomočnik] – kultura, intenziteta dela, kakovost – je bilo izjemno.« Nizozemec je nato, podobno kot je Klopp storil ob slovesu lani, zapel del pesmi Live Is Life, a je zamenjal besedilo.

Prvo ime kluba, egiptovski zvezdnik Mohamed Salah, je dejal, da je slavje boljše kot pred petimi leti in da je z navijači »bolj posebno«. »Zdaj imaš drugačno skupino in drugega trenerja. Pokazati, da si to zmožen storiti še enkrat, je nekaj posebnega,« je po tekmi povedal Egipčan, ki je v tej sezoni angleškega prvenstva z 28 zadetki in 18 asistencami prvi strelec in podajalec premier league.

Po tekmi je spregovoril tudi kapetan prvakov, Virgil van Dijk. »To je nekaj posebnega in nekaj, kar ni samoumevno. To je neverjetno. Neverjetno je, kakšen je bil današnji dan. Pred tekmo in ves teden je bilo veliko čustev, vendar smo opravili svoje delo. Resnično smo upravičili naslov prvakov,« je prepričan Nizozemec.