Dobro se pripraviti na vikinge in ustaviti Haalanda

Slovenska nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na prihajajoči tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski. Prvi trening so izpustili Žan Celar, Jan Oblak in David Brekalo. Prvi je zaradi poškodbe že zapustil reprezentančni tabor.

Oblak in Brekalo bosta prispela v reprezentančno bazo v večernih urah zaradi klubskih obveznosti konec prejšnjega tedna, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Slovenska reprezentanca bo v Stožicah gostila Norveško v soboto (18.00). Selektor Matjaž Kek je na reprezentančno akcijo naknadno povabil tudi Jana Mlakarja in Miho Mevljo, ki sta se že pridružila ekipi. Dobre volje nista skrivala Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta z novim klubom Udinesejem odlično krenila v sezono.

Centralni branilec je v končnici tekme z Interjem dosegel celo ključni zadetek za zmago, potem ko je z glavo premagal nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića. »Zelo lepo je zabiti pred domačimi navijači in na polnem štadionu. S Sandijem sva se odlično znašla, pustila dober vtis in upava, da bova tako tudi nadaljevala,« je dejal Bijol.

Vajen je brezkompromisnih dvobojev s spretnimi napadalci v italijanski ligi, tokrat pa ga v reprezentančnem dresu čaka prav poseben izziv, obračun z enim najbolj vročih in najboljših napadalcev na svetu ta čas, Erlingom Haalandom, ki je na zadnjih šestih tekmah za Manchester City zabil kar 11 zadetkov.

»Manchester City je eden najboljših klubov na svetu, Haaland pa nedvomno eden najboljših napadalcev. O njemu se veliko govori, vendar to nima posebnega smisla, saj moramo gledati na Norveško predvsem kot na ekipo. Že na prvi medsebojni tekmi smo dokazali, da ga lahko zaustavimo in verjamem, da bo tako tudi v Stožicah. Če se bomo dobro pripravili na Norveško, potem tudi on ne bo prišel do večjih priložnosti za zadetek,« je bil odločen Bijol, ki si na zadnji domači tekmi v ligi narodov želi polne tribune: »Vsi si želimo dobro vzdušje in upam, da bomo navijače lahko razveselili, saj si to zaslužijo.«

»Zelo dobro smo začeli sezono, v klubu vlada dobro vzdušje in tudi sam preživljam enega najlepših obdobij v karieri. Zaenkrat gre dobro in upam, da bo tako šlo tudi naprej,« je bil zadovoljen Lovrić ter o izbrani vrsti dodal: »Čakata nas dve zelo težki tekmi, ampak pokazali smo, da se lahko z njim enakovredno kosamo. Imamo dovolj časa, da se ustrezno pripravimo in verjamem, da smo sposobni doseči dobra rezultata.«