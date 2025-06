Olimpija je milijon evrov že dala, še najmanj pet milijonov jih pričakuje

V nadaljevanju preberite:

Po Špancu Portugalec, po Victorju Sanchezu Jorge Simao. Olimpijino nogometno posadko bo v novo sezono in velikim izzivom naproti popeljal 48-letni trener, ki je nazadnje vodil Boavisto iz Porta, najuspešnejši je bil na klopi Brage, zunaj portugalskih meja pa je deloval še v Savdski Arabiji in v Belgiji. Kakšna pa bo njegova posadka, s katero bo iz najboljšega možnega izhodišča napadal uvrstitev v eno od evropskih lig, pa še ni znano. V njej najbrž ne bo več najboljšega igralca in strelca 1. SNL Raula Florucza.

»Želim si čim več zmag. Moj slog so igre za zmago,« Simao ni obljubil veliko, a se je predstavil kot trener, ki ima rad agresivno igro, ko napada in ko se brani. »Prepričale so nas njegova energija, komunikacija in pozitivno taktično razmišljanje. Je tip trenerja, ki se ukvarja z napadalnim nogometom in tranzicijami. Verjame v to, kar počne,« je izbor trenerja komentiral športni direktor Goran Boromisa.