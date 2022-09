Dogodki s štadiona Atletica užalostili španskega premierja

Poleg zmage Reala z 2:1, za katero sta z goloma v prvem polčasu poskrbela Brazilec Rodrygo in Urugvajec Federico Valverde, je odmevalo tudi obnašanje nekaterih navijačev Atletica, ki so napadalcu Reala Viniciusu Juniorju že pred tekmo namenili rasistične napeve in med dvobojem na štadionu Civitas Metropolitano nato tudi oponašali opičje vzklike. Iz New Yorka, kjer se je udeležil generalne skupščine Združenih narodov, se je na dogodke odzval tudi španski premier Pedro Sanchez.

»Sem velik navijač Atletica, tako da sem bil zelo žalosten. Pričakoval sem močno sporočilo klubov in obsodbo takšnega obnašanja. To bi pričakoval s strani moje ekipe,« je dejal v pogovoru za Politico. Nogometne klube je pozval, da naj se »z vso resnostjo« spopadejo z rasizmom na tribunah.

Ozračje pred tokratnim derbijem je bilo še bolj razgreto kot sicer, vse se je vrtelo okoli načina proslavljanja zadetkov Viniciusa, ki rad zapleše, kar je storil tudi tokrat, ko se je pri plesu ob vodilnem zadetku Reala pridružil rojaku Rodrygu. Vse skupaj je z izjavo, da naj se »preneha obnašati po opičje« že pred začetkom tekme še dodatno začinil predsednik Zveze španskih nogometnih agentov Pedro Bravo, medtem ko so na družabnih omrežjih Viniciusu podporo izrazili številni znani nogometaši in rojaki, denimo Neymar, Pele in Gabriel Jesus.