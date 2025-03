Razigrani Celjani v šampionski formi nad ne več idilično Olimpijo

V nadaljevanju preberite:

V nedeljskem derbiju 1. SNL v Stožicah gostuje Celje, še vedno prvak, ta trenutek najbolj vroče moštvo, najučinkovitejše in najbolj spektakularno v slovenski ligi. Najbrž tudi najboljše. Zeleno-belega spodrsljaja se nadejajo pri Mariboru, ki bo že danes gostoval pri Radomljanih.

Ali so zeleno-beli so brez težav prebrodili trebušni virus? Celjski je nevarnejši. Olimpijini tekmeci za porvaka čutijo, da jim je zaušnica banjaluškega Borca načela samozavest in tekmovalno idilo. A Victor Sanchez je pameten trener, in v derbiju s Celjani mu ni treba loviti zmage. To je naloga prvakov.

Zeleno-beli imajo taktično prednost, a vseeno bodo najbrž močno odvisni od sreče, dnevne forme vratarja Matevža Vidovška (če bi bil še bolj spreten v igri z nogo, bi Olimpija vselej igrala z 12. možmi), Raula Florucza, glavnega krivca za omajano samozavest, in celjskih mojstrov. V seštevku jih gostje premorejo največ v ligi, vključno z Olimpijinim junakom za zadnji naslov prvaka Svitom Sešlarjem.