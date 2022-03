Domači fant več odžene nejevoljo preč

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji zvezdnik z božjim talentom, ki je s svojo virtuoznostjo navduševal tudi najbolj izbirčne južnoameriške navijače, a hkrati vznemirjal z ne ravno vzornim športnim življenjskim slogom, še zdaleč ni bil barabin ali falot, le nekaj deset cigaret iz najslavnejše rdeče-bele Marlborove škatlice na dan in pomanjkanje resnega profesionalizma je bilo preveč. V Slovenijo se je vrnil resnejši in zrelejši. S kom in na kakšen način se bo Olimpija zapeljala v zadnja dva meseca te sezone, ki je najbrž že izgubljena – ob zaostanku sedmih točk za Mariborčani jih je na voljo še 24 – v bitki za naslov, a je pred njo še težja za uvrstitev v Evropo, je Prosinečki deloma že nakazal. Izhodišče je zelo zabavno: največji paradoks zvezdniške vrnitve je, da je prišel popravljat napake, ki jih je pri oblikovanju selekcije in igralne vizije storil njegov prijatelj Mladen Rudonja.