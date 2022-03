Donnarumma z veliko napako povzročil začetek pariškega potopa

Nogometaši madridskega Reala so v izjemni povratni predstavi osmine finala v ligi prvakov s 3:1 (0:1) ugnali zvezdnike PSG in jih s skupnim izidom 3:2 izločili iz tega tekmovanja. Veliki junak dvoboja v Madridu je bil Karim Benzema, ki je zabil vse tri gole za gostitelje.

Strelec edinega zadetka za Parižane, ki so bolje začeli tekmo, je bil Kylian Mbappé. Izvrstni francoski reprezentant je po Neymarjevi podaji v 39. minuti popeljal PSG v vodstvo. Madridčani so izenačili v 61. minuti, ko je veliko napako italijanskega vratarja Gianluigija Donnarumme hladnokrvno izkoristil Benzema.

Gianluigi Donnarumma tokrat ni imel svojega večera. FOTO: Javier Soriano/AFP

Sijajni francoski napadalec, za katerega pravijo, da je kakor vino (starejši ko je, boljši je), je zatem še dvakrat zadel v polno v 76. in 78. minuti. S trojčkom golov je 34-letni as iz Lyona zapečatil usodo Parižanov, ki so ob koncu doživeli pravi razpad sistema. Med številnimi je Realu za zmago nemudoma čestital tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.

Nogometaši Manchester Cityja so napredovanje v četrtfinale potrdili z neodločenim izidom 0:0. Prvo tekmo proti igralcem Sportinga so namreč dobili kar s 5:0.