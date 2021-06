Zlomil srca Jugoslovanov, po več kot 50 letih pa še čaka naslednika

Kam lahko seže Donnarumma?

Še pred 22. rojstnim dnem je igral 200. tekmo v serie A.

Je že med najboljšimi v Evropi?

Legendarni vratar Dino Zoff je bil selektor Italije, ko je ta na euru 2000 izgubila v finalu proti Franciji po zlatem golu v podaljšku. Na šampionatu stare celine, ki sta ga gostili Belgija in Nizozemska, je z remijema proti Jugoslaviji (3:3; Zlatko Zahović 2, Miran Pavlin) in Norveški (0:0) ter porazom na obračunu s Španijo (1:2; Zahović) debitirala tudi slovenska izbrana vrsta. Slovence je tedaj vodil selektor Srečko Katanec, to pa je bil tudi prvi veliki turnir, na katerem je igrala naša izbrana vrsta. Slovenija se je pozneje uvrstila še na svetovni prvenstvi v letih 2002 v Južni Koreji in na Japonskem ter 2010 v Južni Afriki.

Lahko Italija osvoji naslov?

V karieri je Dino Zoff branil za Udinese, Mantovo, Napoli in Juventus, ki ga je poleg Lazia in Fiorentine nato vodil tudi kot trener. FOTO: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Eden najboljših vratarjev na tržišču še vedno ni podpisal pogodbe z Milanom. Vaš komentar?

Bi Milan moralo skrbeti?

Kaj se je spremenilo za vratarje v primerjavi z vašimi leti aktivne kariere?

In tudi igrati z nogami ter sodelovati pri pripravi akcij.

Italijanska reprezentanca je začela euro s prepričljivo zmago nad Turčijo. Čeprav so proti vratom tekmecev v Rimu sprožili 24 strelov in zabili tri gole, obrambne sladokusce na Apeninih posebej veseli podatek, daskorajda ni imel dela. O čuvaju mreže, ki se mu izteka pogodba z Milanom, medtem ko ga povezujejo s Paris Saint-Germainom, je za dnevnik La Gazzetta dello Sport spregovoril legendarni vratarZelo visoko. Nima ceste, ima avtocesto pred seboj. Zelo je mlad in dozorel je v številnih odigranih sezonah v serie A. Nadaljuje tradicijo velikih italijanskih vratarjev.To so odlične številke. Že zdaj je dober, a se lahko še tako močno izboljša. Milan je tako visoko sezono zaključil zato, ker ima kompaktno moštvo in vratarja, ki mimo spusti zelo malo žog.Nerad delam lestvice. A upajmo, da nam bo junija lahko pomagal na euru, takrat se bo tudi meril z najboljšimi. To mora iz njega izvleči najboljše predstave.Vrnila se je med favorite, a moramo počakati, na katere igralce bo v tem obdobju lahko računal selektor (Roberto) Mancini. Kot navijača azzurrov bi me veselilo, če bi se ta naslov lahko vrnil domov, glede na to, da nanj čakamo že od leta 1968.Cenil sem, da je fant vedno osredotočen na zelenico. Razmišljati mora le o izboljšavah tehnike, in to podrobno, nato pa nadaljevati v tem slogu. Kar zadeva ostalo, že ima dobro pogodbo in je že v velikem klubu. Gotovo mu bodo ponudili še boljše pogoje. Ni mu torej treba skrbeti. Vedno je govoril, da se dobro počuti kot rossonero.Niti malo. Prepričan sem, da se bodo stvari uredile brez težav. Ne morem si niti zamisliti, da tako močan klub ne bi speljal tako pomembnega posla.Tisti, ki so dobri, imajo vedno izvrsten občutek za postavljanje, to še vedno velja. Gotovo pa je z obrambami, ki so postavljene višje, potrebno tudi več hitrosti pri zapuščanju vrat.Pozabimo na to. Nikoli ne bom razumel: vratar bi moral tvegati čim manj. Tako pa je tveganja še toliko več ...