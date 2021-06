Donnarummi v Parizu plača največjih zvezd

Parižani naj bi Gianluigiju Donnarummi, ki bo z reprezentanco Italije v petek odprl euro 2020 s tekmo proti Turčiji v Rimu, poslal ponudbo, ki je ni moč zavrniti. Njegova letna plača bo po trditvah dobro obveščenega novinarja Gianluce Di Marzia znašala 12 milijonov evrov (neto), Donnarumma pa bi moral Parižanom obljubiti petletno zvestobo.



K plači je potrebno seveda prišteti še morebitne dodatke za osebne in ekipne dosežke. Uspešno sklenjen posel bi lahko francoski podprvaki potrdili že pred začetkom eura 2020, zdravniški pregled pa naj bi opravili kar v bazi italijanske reprezentance v Covercianu na obrobju Firenc.



Donnarumma je zapustil AC Milan kot prost igralec, potem ko se po letih prerekanja glede nove pogodbe njegov sloviti agent Mino Raiola ni uspel dogovoriti z vodstvom kluba, od katerega naj bi zahteval vsaj osem milijonov evrov letne plače. PSG očitno ponuja še za kar polovico višji znesek, medtem ko se je po trditvah madridskega športnega dnevnika AS z Raiolo poskušala pogajati tudi Barcelona. Blizu je bil po nekaterih informacijah tudi Juventusu.



Kljub bajni plači bi Donnarumma, če se bo na koncu s PSG res dogovoril za takšen znesek, še vedno močno zaostajal za prvim zvezdnikom kluba, brazilskim napadalcem Neymarjem, ki na leto zasluži trikrat več (okoli 36,8 milijona evrov). Sledita mu Francoz Kylian Mbappe (18) in Argentinec Angel Di Maria (13,44), medtem ko bi Donnarumma po trenutno dostopnih informacijah zaslužil več kot kapetan Marquinhos (10) in dosedanji prvi vratar Keylor Navas (7), ki naj bi ravno tako ostal v klubu.

