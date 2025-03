Drama v Skopju, srečen konec v Podgorici

V sinočnjih tekmah v skupinah I, J in L v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu 2026, s katerimi se je končal marčevski reprezentančni premor, je Norveška premagala Izrael s 4:2, Češka Gibraltar s 4:0, Črna gora je bila boljša od Ferskih otokov z 1:0, Estonija od Moldavije s 3:2, Kazahstan pa je premagal Liechenstein z 2:0.

Za Norvežane, ki so pri Izraelcih gostovali na nevtralnem terenu v madžarskem Debrecenu, je zadel David Moller Wolfe v 39. minuti, v drugem delu je najprej sledil izraelski odgovor z golom Mohameda Abuja Fanija, a le štiri minute zatem je Norveška spet vodila, uspešen je bil Alexander Sørloth, v 65. pa je zmago norveške potrdil Kristoffer Ajer.

V 83. minuti je gol dočakal tudi prvi zvezdnik dvoboja Erling Haaland in zadel za 4:1, končni izid so Izraelci postavili tik pred koncem z golom Dorja Turgemana.

V drugi tekmi te skupine je do prve zmage prišla Estonija, ki je vodila z 2:0 in vodstvo zapravila, do treh točk pa nato s 3:2 prišla v sodnikovem dodatku.

Kazahstan je v skupini J premagal Lihtenštajn z 2:0 in prišel do prve zmage, na drugi tekmi sta Severna Makedonija in Wales igrala 1:1. Makedonci so povedli v prvi minuti sodnikovega dodatka z zadetkom Bojana Miovskega, a je šest minut pozneje v zadnji akciji na tekmi izenačil David Brooks.

Češka je vlogo favorita z malčkom Gibraltarjem v tekmi skupine L prvič potrdila v 21. minuti, ko je zadel Vaclav Černy, na potrditev zmage pa so Čehi morali počakati do drugega dela in golov Patrika Schicka ter Pavla Šulca, ob koncu je za 4:0 zadel še Jan Kliment.

Črna gora je končnico odigrala bolje kot Severna Makedonija; proti Ferskim otokom je za zmago zadel Edvin Kuč v šesti minuti sodnikovega dodatka.