Kek: Norvežani v najboljših klubih, toda boljši so tudi Slovenci

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 20.45 v Stožicah igrala predzadnjo tekmo v ligi B lige narodov. Tekmec bo Norveška, ki je prvo medsebojno tekmo oktobra dobila, a tokrat je ob razprodanem stadionu v slovenskih mislih le zmaga. »Pričakovanja so visoka, gremo na zmago. Ekipa je videti dobro, vemo, kaj lahko pričakujemo od Norvežanov, ampak gremo na polno in na zmago,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal povratnik David Brekalo.

»Vesel sem, da sem nazaj, vse je isto, kot je bilo. Na treningu gre na polno, le tako lahko premagamo Norvežane. Vemo, kaj nam prinaša uspeh. To bomo poskusili udejanjiti,« je dodal. Selektor Matjaž Kek je po tem, ko po poškodbi Žan Karničnik še ni sposoben odigrati cele tekme, namignil, da bi prav Brekalo lahko spet deloval tudi na njegovem delovnem mestu.

Prvič tudi Svit Sešlar in Marcel Ratnik

Sicer pa je Kek poudaril, da sta tekmi z Norveško in Avstrijo na neki prelomnici. »Na eni strani pogled navzgor, po drugi strani pa pogled navzdol. Zaradi spremembe načina tekmovanja nimaš zagotovljenega obstanka v ligi B, si pa tudi sam od sebe odvisen, da napreduješ v ligo A,« je dejal.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na Brdu pri Kranju. FOTO: NZS

Izpostavil je tudi to, da se zavedajo norveške kakovosti in njenih igralcev, »ki igrajo v najboljših ligah«, a dodal: »Tudi Slovenija je v boljši kondiciji, kot je bila v prejšnjem oknu.« Nekaj nejasnosti je glede pripravljenosti Sandija Lovrića in Josipa Iličića, ki sta torkov trening opravila po posebnem programu, tako da »bo danes jasno, ali lahko pomagata ali ne«.

Motivacijski vidik kljub uspešnemu letu ne sme biti vprašljiv, pravi Kek, posebej po porazu oktobra v Oslu. »Če imaš v športu urejene stvari v glavi, potem te mora 'revanša' dodatno podžgati. Tekma bo v Stožicah, kjer igrišče ni idealno, ampak tudi za Norvežane bo isto. V določeni meri bo tudi to vplivalo, kako igrati.«

Jasno pa je, da bo treba pokazati bistveno več agresivnosti kot na Norveškem. »To je težko okno, naša tekmeca slovita po agresivnosti, direktnosti, temperamentu in kakovosti. Pripravljamo se na način, ki ga zahteva karakter obeh ekip. Igramo pa prvo tekmo doma in Slovenija mora pokazati pravi obraz, pamet, taktično disciplino in imeti željo po zadetku več,« je še povedal Kek in nadaljeval, da ob pogledu proti uvrstitvi na naslednje veliko tekmovanje razmišljajo o tem, »kako biti boljši, raznovrstnejši, da pridemo do želenega izida«.

Noveška in Avstrija bosta velik izziv za reprezentanco, ki jo vodi Matjaž Kek. FOTO: Leon Vidic

Glede stanja v ekipi je povedal, da so se nekateri vrnili po poškodbah, da minutaža v klubih pri nekaterih tudi ni idealna, »ampak to je bilo vedno v slovenskem reprezentančnem nogometu«. Zraven sta prvič Svit Sešlar in Marcel Ratnik. »Tudi trening in pol je pokazal neko kakovost, zakaj sta z nami. Imata možnosti, da s talentom in zavzetim delom postaneta pomembna v slovenskem reprezentančnem in klubskem nogometu. Zelo sem vesel, ko dodatna energija spodbudi tudi koga iz prejšnje skupine igralcev, ki znajo tudi malce 'zaspati'. Potrjevanje pa mora biti na vsakem treningu na najvišji ravni.«

Ne bomo se pripravljali le na Haalanda

Glavni zvezdnik Norveške je napadalec Erling Haaland, ki je oktobra dvakrat zatresel slovensko mrežo. A samo nanj se pripravljati bi bilo neumno, pravi selektor. »Na Norveškem smo izgubili proti celi ekipi, ekipi z zelo kakovostnimi posamezniki.«

Slovenska vrsta se je z Norvežani merila 12-krat, proti njej je zabeležila dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov. Zadnjega je proti Norvežanom doživela oktobra v Oslu, ko je izgubila z 0:3. Slovence nato v nedeljo ob 18.00 na Dunaju čaka še obračun z Avstrijo. V skupini B3 v ligi B imajo Avstrija, Slovenija in Norveška po sedem točk, Kazahstan je pri eni. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek.