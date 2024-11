Zaključuje se skupinski del lige narodov

Petnajst do devetih bomo priča zadnjim tekmam skupinskega dela lige narodov. V skupini B1 je situacija naelektrena – po petih krogih vse ekipe ločijo zgolj tri točke. Češka vodi v skupini, vendar je po zadnjem krogu, ko sta obe tekmi končali z remijem, prednost pred zadnjo Ukrajino minimalna. Pred nami je torej izredno zanimiv zadnji krog, ki bo odločil, kdo bo napredoval, kdo bo izpadel in kdo se bo moral za napredovanje in izpad pomeriti v dodatnih kvalifikacijah.

Tudi skupina B4 ponuja napet zaključek. Turčija in Wales sta ostala neporažena, vendar Turki trenutno vodijo po remiju brez zadetkov proti Valižanom. V zadnjem krogu si lahko Turčija z zmago proti Črni gori zagotovi prvo mesto, vendar ima tudi Wales še vedno možnosti, če premaga Islandijo, Turčija pa ne premaga Črne gore. Islandija bi si z zmago proti Walesu priborila drugo mesto, v vseh drugih primerih pa bo končala kot tretja.

V skupini A3 pa je že vse jasno. Nizozemska se je z zmago 4:0 proti Madžarski v soboto uvrstila v četrtfinale, medtem ko je Nemčija že prej potrdila prvo mesto s spektakularno zmago 7:0 proti Bosni in Hercegovini. Madžarska se bo za obstanek v elitni skupini borila proti eni izmed drugouvrščenih ekip iz B skupine.

Podobno jasna je situacija v skupini C1, kjer si je Švedska že zagotovila prvo mesto, Slovaška drugo, Estonija pa tretje. Azerbajdžan bo končal na četrtem mestu. Zadnji krog bo zgolj formalnost – zmagovalci skupine se bodo doma pomerili z zadnjeuvrščenimi, medtem ko bodo Estonci iskali svojo drugo zmago v Bratislavi.

Vzporedno s tem pa ostaja odprto vprašanje glede tekme med Kosovom in Romunijo, ki so jo igralci Kosova predčasno zapustili zaradi vzklikov »Srbija!, Srbija!«. Uefa še ni podala uradne odločitve. Na svoji spletni strani je zapisala, da »dodatne informacije sledijo«. Navijači obeh ekip bodo torej morali še malo počakati na razsodbo.

Žreb za zaključni del Lige narodov bo v Nyonu v Švici, in sicer v petek, 22. novembra 2024, ob 13. uri po lokalnem času. Slovensko reprezentanco čaka težka naloga v boju za obstanek v drugi najkakovostnejši ligi, ligi B. Možni tekmeci Slovenije so Bolgarija, Slovaška, Armenija ali Kosovo, ki bo najverjetneje zaključil na drugem mestu v skupini C2. Tekmi za obstanek bosta na sporedu med 20. in 23. marcem, Slovenija kot nosilka pa bo drugo tekmo igrala doma.

Žreb bo prav tako odločil izločilne boje V Ligi A

Petkov žreb bo določil, kdo se bo pomeril v izločilnih bojih elitne Lige A. Prvi del žreba bo dal četrtfinalne pare, pri čemer bodo zmagovalci skupin Lige A nosilci, ekipe, ki so osvojile druga mesta, pa bodo sestavljale drugi boben. Najprej se bodo izžrebali pari iz drugega bobna, nato še nosilci. Pravilo ostaja jasno: zmagovalci skupin se ne bodo mogli pomeriti proti drugouvrščeni ekipi iz iste skupine.

Nato sledi drugi del žreba, ki bo določil polfinalne obračune. Nov boben bo vseboval štiri označbe, ki bodo predstavljale zmagovalce četrtfinala. Prva izžrebana označba bo določila domačina prvega polfinala, druga pa domačina drugega. S tretjo in četrto označbo bodo določeni gostujoči pari.

Izločilni boji bodo med 3. in 8. junijem 2025