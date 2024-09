Drobne novi trener Mure, Juncaj novi športni direktor

Oskar Drobne je novi trener nogometašev Mure, je na klubski spletni strani zapisala trenutno petouvrščena ekipa v Prvi ligi Telemach in dodala, da je George Juncaj novi športni direktor. Drobne je zamenjal Tončija Žlogarja.

Drobne je stari znanec slovenskih zelenic, saj je svoj pečat v slovenskem nogometu pustil tako na zelenici, kot ob njej. V igralski karieri je v Sloveniji branil barve Maribora, Šentjurja, Gorice, Domžal, Dravograda, Celja, Kopra in Kovinarja, igral je še za nemški St. Pauli, hrvaški Varteks in ciprski Doxa Katokopia.

Po koncu igralske kariere se je podal v trenerske vode, kjer je najprej vodil Šmartno 1928, nato pa Mons Claudius, Šampion, Radomlje, Aluminij in Rogaško. Ravno s slednjo mu je v lanski sezoni uspelo spisati izjemno nogometno zgodbo na igrišču, ko je bila Rogaška hit spomladanskega dela prvenstva, kjer je osvojila naslov pokalnih prvakov, obenem pa bila ena najboljših ekip v tem času.

»Odločitev, da pridem v Fazanerijo, sploh ni bila težka, zelo hitro smo našli skupni jezik z vodstvom kluba. Vesel sem, da prihajam v Mursko Soboto in vem, da me čaka zahtevno delo in zahtevna publika, a hkrati lahko obljubim, da bomo z ekipo delali maksimalno in naredili vse, da bomo čim bolj uspešni,« je dejal Drobne, ki je pogodbo podpisal do 30. junija 2026.

»Vesel sem, da nam je hitro uspelo najti rešitev za najbolj pomembno mesto v klubski strukturi, čeprav o tem pred tem nismo toliko razmišljali. Oskarja poznamo kot velikega delavca in profesionalca, zelo dobro poznamo njegov karakter. Tudi zaradi tega je bila odločitev veliko lažja, ob tem pa sem vesel, da je priložnost dobil slovenski strokovnjak. Upam in verjamem, da bomo dobro sodelovali in ustvarili uspešno zgodbo,« je dodal generalni direktor Mure Agron Šalja.