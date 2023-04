Eden v Milanu z mečem nad glavo, drugega v Münchnu reši le čudež

V nadaljevanju preberite:

Inter bo branil sanjskih 2:0 iz Lizbone, Bayern bo lovil čudež po polomu v Manchestru z 0:3. To je izhodišče pred drevišnjo revanšo (21.00) v četrtfinalu lige prvakov, v kateri bodo v ospredju taktični prijemi trenerjev. V središču pozornosti bosta Simone Inzaghi (Inter) in Thomas Tuchel (Bayern).

Komu kaže (naj)bolje, kdo je (naj)bližje polfinalnemu spopadu z Milanom in madridskim Realom? Kako dolgo zgodovino medsebojnih dvobojev imata Pep Guardiola in Tuchel in kako so razigrani napadalci Interja pred tekmo z Benfico? Ti in drugi odgovori v tekstu.