Real Madrid in Milan zanesljivo med štiri v Evropi

Nogometaši Reala Madrida in Milana so prvi polfinalisti lige prvakov. Španci so s skupnim izidom 4:0 izločili Chelsea, Milan pa je bil z 2:1 boljši od Napolija. Povratni tekmi četrtfinala sta se končali z zmago Špancev z 2:0 ter remijem 1:1 v italijanskem derbiju v Neaplju.

Giroud potreboval tri priložnosti

Francoski napadalec sedemkratni evropskih prvakov iz Milana Olivier Giroud je potreboval tri priložnosti za gol. V 22. minuti je zapravil najstrožjo kazen, oziroma jo je vratar Napolija Alex Meret ubranil, šest minut kasneje mu je domači vratar z instinktivno obrambo znova preprečil zadetek, v 43. minuti pa so se Milančani vendarle veselili. Rafael Leao je žogo popeljal skoraj iz svojega kazenskega prostora prek celotnega igrišča, vmes za seboj pustil tri domače igralce, in jo praktično na pladnju serviral Giroudu, ki mu ni bilo težko zadeti nebranjene mreže.

Victor Osimhen je zabil častni gol za Napoli. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Neapeljčani, ki so prvič igrali v četrtfinalu lige prvakov, so deset minut pred koncem zapravili enajstmetrovko. Vratar Mike Maignan je ubranil strel Kviče Kvarackelie. Častni gol so gostitelji dosegli v 93. minuti; z glavo je natančno meril Victor Osimhen.

Takole so se veselili Realovi asi Federico Valverde, Vinicius Junior in Dani Ceballos, potem ko je zabil gol Rodrygo. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Thiago Silva in N'Golo Kante nista bila zadovoljna s porazom Chelseaja. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

V Londonu je v prvih 45 minutah najlepšo priložnost zapravil Marc Cucurella, ki se je v sodnikovem podaljšku znašel pred vratarjem Thibautom Courtoisom, vendar je slednji njegov strel čudežno ubranil. Štirinajstkratni prvaki in branilci naslova iz Madrida so v nadaljevanju hitro rešili vse dvome. Rodrygo je prvič zadel v 58. minuti, drugič pa v 80.

City v Münchnu, Benfica v Milanu

Preostala dva polfinalista bo dala sreda. Ob 21. uri bo Manchester City v Münchnu proti Bayernu branil prednost 3:0, Inter iz Milana pa se bo doma srečal z Benfico, ki jo je na prvi tekmi v Lizboni premagal z 2:0.