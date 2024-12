Elšnik je prestal sedem dni pekla, Maribor ne pride v poštev

Po zadnjih anketah približno 60 odstotkov prebivalcev Beograda navija za Crveno zvezdo, med njimi je vse bolj priljubljen tudi slovenski nogometaš, standardni član prve enajsterice Timi Max Elšnik. Minulo sredo je zablestel z dvema asistencama proti Stuttgartu, Sportski žurnal ga je izbral za najboljšega posameznika velike zmage Zvezde s 5:1.

V pogovoru za srbski Telegraf se je dotaknil številnih tem, od slovenskega prvenstva do Josipa Iličića, začel pa z zgodbo o prestopu. »Po evropskem prvenstvu sem imel teden dni premora, bil sem na morju, a to ni bil dopust, žena je bila noseča in oba sva nervozno pričakovala, kaj se bo zgodilo glede prestopa, kam bom odšel, bo to Rusija, Nemčija, karkoli. Bilo je veliko sporočil, to je bil pekel, bil sem že pripravljen, da grem domov, a je prestop padel v vodo, potem pa se je oglasila Crvena zvezda, direktor Terzić me je vprašal, če bi prišel. Rekel sem le: 'Kakšno je to vprašanje, da igram ligo prvakov in osvajam naslove?' Vsi vemo, kaj pomeni v tem delu Evrope, dejal sem jim, da sprejmem karkoli, samo naj se dogovorijo z Olimpijo. Za mojo pogodbo smo porabili manj kot minuto,« je odkril Elšnik, ki je želel le prestop v boljšo ligo in boljše finančne pogoje.

V Beogradu se je odlično znašel. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Potrdil je, da je bil v igri tudi Dinamo: »Da, izkazali so zanimanje, a v tem trenutku ne morejo izenačiti ponudbe, ki mi jo je dala Crvena zvezda.« Dotaknil se je tudi slovenskega prvenstva, kjer zanj obstaja le en klub: »Meni je Olimpija dala vse, v nogometnem smislu so me rešili, ko sem bil v težkem položaju. Dali so mi priložnost, čeprav sem iz okolice Maribora, preživel sem tam čudovita štiri leta in pol, podrl nekaj rekordov in nosil kapetanski trak. Ne bi mogel zaigrati za Maribor, če se vrnem v Slovenijo, bi rad igral za Olimpijo ali prevzel kakšno drugo vlogo v klubu.«

Šeškov juriš v počasnem posnetku

V Crveno zvezdo pa vabi še enega reprezentančnega soigralca: »Glede na nekatere kvalitete in tehnično znanje je Josip Iličić najboljši slovenski nogometaš vseh časov, nekaj časa je bil v top 10 na svetu, tega ne more reči nihče. Prepričan sem, da je dober nogometaš tudi za Zvezdo, je top karakter za atmosfero v slačilnici, ki mora imeti tudi nekaj izkušenejših igralcev. Še vedno lahko zadrži žogo, še vedno lahko odloči tekmo.«

V pogovoru je Elšnik podoživel tudi trenutke, ko je z zelenice spremljal juriš Benjamina Šeška proti vratom Portugalske: »Za nas je bilo to kot v počasnem posnetku, kot bi teh nekaj sekund trajalo minuto ali dve. Spraševali smo se, če bo zadel, mislim, da bi jih zadel osem od desetih, a tako pač je. Smola, bili smo res blizu, a smo lahko zelo ponosni na svoje dosežke na euru.«

Ob koncu je slovenski zvezni igralec še enkrat izpostavil reprezentančnega napadalca: »Prej je bil to Iličić, zdaj se mladi navdušujejo nad Šeškom, pa ne le v Sloveniji, tudi drugod po svetu. Zaradi njiju nas tudi v tujini gledajo drugače, da nimamo le dobrih vratarjev, znamo narediti tudi vrhunske napadalce.«