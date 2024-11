Šeško lovi priključek z vrhom, kaj prinaša nova doba v Manchestru?

S petkovim sporedom in zmago na bavarskem derbiju z Augsburgom s 3:0 in hat-trickom Harryja Kana je Bayern otvoril nov nogometni vikend, ki prinaša marsikaj zanimivega. Benjamin Šeško bo z Leipzigom danes (15.30) gostoval pri Hoffenheimu, ki se bori za obstanek v bundesligi, tri točke so za ohranitev stika z Bavarci na vrhu za rdeče bike nujne.

Tudi Jana Oblaka čaka na papirju lažji tekmec, madridski Atletico danes (16.15) gosti Alaves, ki se nahaja na 15. mestu lestvice, na 13 tekmah je zbral prav toliko točk. Vse razen zmage Crvene zvezde (Elšnik, Drkušić) nad zadnjeuvrščenim Jedinstvom bi štelo za velikansko presenečenje, na Otoku pa z zanimanjem pogledujejo proti nedeljskemu popoldnevu (17.30), ko bo težko pričakovani debi na klopi Manchester Uniteda dočakal Ruben Amorim.

Navijači v Manchestru imajo visoka pričakovanja po prihodu Rubena Amorima na klop rdečih vragov. FOTO: Miguel Vidal/Reuters

Za začetek nove dobe rdeči vragi gostujejo pri Ipswichu, cenjeni portugalski strateg, ki je v Manchester prišel iz lizbonskega Sportinga, pa delo v angleškem velikanu želi začeti s pozitivnim izidom. Že danes bosta v Angliji še dva derbija tekmecev iz zgornje polovice, ob 16. uri Arsenal gosti presenečenje z začetka sezone Notthingham, ob 18.30 pa k sinje modrim v Manchester prihaja Tottenham, ki je v prvem delu sezone igral bolje, kot kaže njihov položaj na lestvici (10.).