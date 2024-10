Erling Haaland vs. Benjamin Šeško: Slovenski up začel bolje

V nadaljevanju preberite:

Ko gre za svetovno nogometno sceno, ni dvoma, da je Erling Haaland eden od najbolj vročih igralcev. Napadalec Manchester Cityja in norveške reprezentance se lahko v tej sezoni pohvali z izjemno statistiko. V angleškem prvenstvu je že po devetih tekmah zbral 11 golov. To je tudi najboljši začetek visokoraslega Norvežana, odkar se je preselil na Otok.

Na drugi strani Benjamin Šeško, največji nogometni up, kar ga je imela Slovenija, stopa po podobni poti. Igralec Leipziga je v devetih nastopih za klub z vzhoda Nemčije dosegel šest golov in dodal še tri asistence. Po mnenju mnogih je drugi (ali tretji, za Angležem Harryjem Kanom) najbolj vroči napadalec na svetu – takoj za tri leta starejšim tekmecem, ki se je sicer rodil v Leedsu, kjer je v tistem letu igral njegov oče Alf-Inge Haaland. Ta se je takoj po tej sezoni (1999/00) preselil v sedanji klub svojega sina, Manchester City.

Naredili smo primerjavo obeh napadalcev, tudi njune začetke v bundesligi, in prišli do zanimive ugotovitve. Celotna analiza in številčna primerjava v odklenjenem članku.