Slovenski tabor upa na zmago Angleežev

V nadaljevanju preberite:

Anglija in Srbija imata na evropskem prvenstvu podobne cilje, razlikujeta se le v podrobnostih. Angleži upajo, da bodo naslovu svetovnega prvaka po letu 1966 dodali še drugo veliko lovoriko, Srbi pa, da naposled tudi pod samostojno zastavo naredijo vidnejši preboj in napredujejo vsaj do osmine finala. Bitko v Gelsenkirchnu bo pozorno spremljal tudi slovenski tabor: naslednji tekmeci, četrtek v Münchnu, bodo prav Srbi. Razplet po naši meri bi bila zmaga Otočanov.

Skupina smrti (B), kot so jo upravičeno poimenovali, danes ponuja prvi derbi. Na največjem štadionu v Berlinu bodo tribune v znaku hrvaških barv in simbolov. Prav nemško glavno mesto je eno od središč številne hrvaške migracije, zato se bodo Luka Modrić in drugi ognjeviti počutili kot doma.