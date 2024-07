Čeferin: Angležem in Špancem enake možnosti za naslov

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je pred finalom evropskega prvenstva v Berlinu, kjer se bosta ob 21. uri pomerili Anglija in Španija, v pogovoru z nekdanjim angleškim reprezentantom Riom Ferdinandom dejal, da imata ekipi povsem enake možnosti za naslov prvaka.

»Možnosti so 50:50. Španija je igrala najbolje med vsemi na tem turnirju, fascinirala me je, čeprav je bila pred EP ena izmed favoritinj. Anglija ima najboljše igralce in je kot ekipa ves čas napredovala. Začela je bolj sramežljivo, v polfinalu pa je že pokazala izjemno predstavo,« je menil Čeferin v polurnem pogovoru za Legends Lounge.

Pri Angležih ga je najbolj navdušil Jude Bellingham, tudi kapetan Harry Kane, izpostavil je Rodrija kot »možgane« Španije. Pa tudi Hvičo Kvarachelio v ekipi Gruzije in Žana Karničnika, »ki je nepoznan prišel iz slovenske lige in je imel izjemen turnir.«

Čeferin je ocenil, da je bilo prvenstvo v Nemčiji izjemno uspešno: »Izjemen turnir, navijači, zanimive tekme s tesnmi odločitvami. Veliko sreče za nekatere, denimo za Anglijo, na drugi strani pa precej nesreče, kot je bilo to v primeru moje Slovenije. Po tekmi Slovenije in Portugalske nisem mogel zaspati, a tega navijaškega v sebi ne morem kazati na tribunah. Tega nisem počel že, ko sem bil predsednik Nogometne zveze Slovenije.«

Užival je tudi v družibi upokojenega portugalskega asa Figa. FOTO: Instagram

Izpostavil je, da so bili le trije, štirje incidenti ob več milijonih navijačev. »Navijači nacionalnih ekip so bolj vljudni od klubskih in se ne spopadajo toliko. Poleg tega so bile oblikovane navijaške cone in je to dodatno vplivalo, da je bilo manj incidentov. Čestitke tudi prijazni nemški policiji. Vedeti pa moramo, da je bil to festival prijateljstva in ne vojna, temveč tekmovanje in zaradi prej omenjenega še veliko več."

Predsednik Uefe je dejal, da je bila velika odgovornost organizirati EP v času »velikih varnostnih izzivov v svetu«, kar so usklajevali na številnih sestankih z nemško vlado. Zahvalil se je svojemu osebju ter predvsem 16.000 prostovoljcem. Izpostavil je, da jim je nova tehnologija olajšala delo: »Posebej pri vstopnicah smo skoraj povsem izključili črni trg.«

Število nogometnih tekem je doseglo vrh, Uefa jih ne bo več povečevala zaradi zdravja nogometašev, je pojasnil Čeferin. Po njegovem mnenju pa se je za pravilno izkazala odločitev, da se EP iz 16 razširi na 24 reprezentanc. »Gruzija, Slovenija in nekatere druge podobne države se ne bi uvrstile, so pa dokazale, da so sodile na EP. To tekmovanje je tako postalo močnejši turnir kot svetovno prvenstvo.«

Šestinpetdesetletni slovenski pravnik je bil za sedmega predsednika Uefe izvoljen sredi septembra 2016 in je že pred časom večkrat dejal, da se za nov mandat ne bo potegoval, četudi bi se lahko. O svoji prihodnosti po koncu dela v Uefi ni želel govoriti: »Imam krasno družino, avgusta bom postal dedek, zagotovo mi bo življenje prineslo kaj lepega.«