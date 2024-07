Southgate utišal kritike, levi rušijo tradicije, The Killers prekinili koncert

V nadaljevanju preberite:

Neverjetno, a resnično. Španska reprezentanca in španski klubi so od leta 2001 nastopili na 22 finalih evropskih in svetovnih prvenstev ter lige prvakov in evropske lige proti tujim tekmecem. Dobili so vseh 22. Toda tradicije so zato, da se zrušijo, pravijo Angleži, ki so v Dortmundu premagali Nizozemsko z 2:1 (Kane 18./11-m, Watkins 90.; Simons 7.) in se bodo v nedeljskem finalu eura 2024 v Berlinu srečali s Španijo.

Ne nazadnje je reprezentanca treh levov že dosegla nov mejnik. Po Wembleyju 1966 in 2020 bo prvič zaigrala v zadnjem dejanju velikega tekmovanja na tujih tleh. Novost je tudi, da otoški mediji pišejo hvalospeve večno kritiziranemu selektorju Garethu Southgatu.

