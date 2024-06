Dan D: invazija na München, spopad s Srbi in zmenek z zgodovino

V nadaljevanju preberite:

V Münchnu je vse pripravljeno za deveti slovensko-srbski nogometni spopad (doslej 1-6-1), drugi na evropskih prvenstvih po zgodovinskem v Charleroiju 2000. Slovenija in Srbija sta v podobnem položaju, iščeta zmago, ki je za Srbijo nujna, za naše zelo dobrodošla. Današnji (15) spektakel bo pritegnil na jug Nemčije približno 20.000 slovenskih navijačev, v Münchnu se obeta ena najlepših in najbolj spektakularnih tekem eura 2024.

Na Bavarskem so nas po prihodu iz Wuppertala pričakale poletne razmere – močno sonce in visoke temperature, realni občutek čez 30 stopinj Celzija –, podobno bo danes. »Nerodna ura ob treh popoldne in močna vlaga sta v povezavi s soncem izjemno neugodni za igro, toda oboji bomo na istem,« je priznal slovenski selektor Matjaž Kek.

Kek, ki sta ga opazno zajeli »turnirska« živčnost in pozitivna trema, je napovedal, da so Slovenci pripravljeni za derbi s Srbijo in v nasprotju z njegovim slogom dodal, da bo enajsterica, ki jo bo poslal v ogenj s Srbijo, iz minute v minuto boljša in bo gotovo uživala v odličnem vzdušju, kakršnega pričakujemo na štadionu s 65.000 navijači. Več v članku.