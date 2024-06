Žlogar: Angleži bodo proti Slovencem pod precejšnjim pritiskom

Slovenska nogometna reprezentanca bi si glede na dosedanji tekmi na evropskem prvenstvu zaslužila napredovanje v osmino finala, je ocenil naš nekdanji reprezentant Tonči Žlogar. Anglija bo v zadnjem krogu trd oreh, toda trener Mure meni, da presenečenje glede na vse ni izključeno.

»Slovenija je osvojila bistveno manj točk, kot bi si po prikazanem zaslužila. Reprezentanca deluje zelo organizirano, je dobro vodena, ve, kaj si želi na igrišču,« je dejal Primorec, ki je s slovensko izbrano vrsto nastopil na EP leta 2000.

Podobno kot selektor Matjaž Kek meni, da je Sloveniji na prvih dveh tekmah zmanjkalo nekaj sreče. »Včasih gredo določene situacije v tvojo korist, včasih pa se enake stvari obrnejo v drugo smer. Na žalost se je proti Srbiji zgodilo slednje.«

Naši nogometaši bodo storili vse za napredovanje v izločilne boje, pot do njih pa vodi prek Anglije, s katero se bo Slovenija pomerila v torek. »Realno gledano bodo Angleži vedno favoriti proti Slovencem. Ampak favoriti ne zmagujejo vedno. Čeprav gre za reprezentanco z izjemno tradicijo, z zaslombo zelo močne domače lige in sodi v širši krog favoritov, se mi zdi, da vendarle ne spada med ožje favorite.«

Kot je ocenil, Otočani v tekmo proti Slovencem ne bodo vstopili povsem brezskrbni. »Angleži se zavedajo, da bi jim negativen rezultat močno otežil delo, saj bi zaradi tega lahko dobili tudi težjega nasprotnika v osmini finala. Zagotovo bo to trda tekma. Verjamem, da lahko Slovenija z malo sreče pripravi tudi presenečenje. Ampak za to bo potrebovala popolno tekmo. Ob takšni predstavi in kančku sreče proti Angliji, če bo ta igrala tako kot na uvodnih dveh dvobojih, bi se tekma lahko obrnila v korist Slovenije.«

Že nekaj časa spremlja delo Ralfa Rangnicka

Angleška izbrana vrsta se te dni sooča s precejšnjimi kritikami domače javnosti zaradi dosedanjih predstav na EP. Selektor Gareth Soutghate je hkrati priznal, da moštvo ni tako dobro telesno pripravljeno, kot bi si želel, ima pa tudi določene težave s kadrom v zvezni vrsti.

Žlogar sicer poudarja, da se mora naša reprezentanca osredotočiti na svojo igro. »Slovenija naj zgolj nadaljuje svoje predstave na tem prvenstvu. Vzdušje znotraj ekipe je odlično, tudi priprave so bile dobre. Če bi se uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, bi bilo to povsem zasluženo.«

S potekom prvenstva v Nemčiji je zelo zadovoljen, saj po njegovem dokazuje, da se nogomet razvija in stremi k popolnosti. »Naš šport je toliko napredoval, da na terenu sili obe ekipi k odprti igri. Ni več iskanja rezultata brez golov. Konec koncev je tudi na edini tekmi brez zadetkov padel gol, ki so ga sicer razveljavili. Tudi sicer sta si ekipi ustvarili več priložnosti. Zato menim, da se nogomet razvija na način, ki zadovoljuje gledalce, saj so tekme vedno bolj dinamične in gledljive.«

Napredovanje Španije, Portugalske in Nemčije, ki so si kot prve že po dveh krogih skupinskega dela zagotovile osmino finala, je po njegovih ocenah pričakovano. Moštvo, ki ga je navdušilo s svojimi predstavami, je Avstrija – zaradi neposredne igre. »Že nekaj časa spremljam delo Ralfa Rangnicka. Avstrija izjemno dobro izvaja vrline njegove igre,« je pojasnil.

Na drugi strani kot negativna presenečenja doslej ob Hrvaško po svoje vidi tudi Italijo. »V zadnjem krogu se bosta omenjeni reprezentanci pomerili med seboj, tako da bo to tekma moštev, ki sta na robu izpada že po skupinskem delu,« je presodil Žlogar, ki bo z Muro vstopil v tretji teden priprav za novo sezono državnega prvenstva. Kot pravi, priprave potekajo dobro, veseli pa ga tudi dejstvo, da odlične predstave na evropskem prvenstvu prikazujeta tudi člana slovenske lige, Žan Karničnik in Timi Max Elšnik. »To je izjemna novica za slovenski nogomet in hkrati dokaz vsem igralcem v naši ligi, da lahko s trdim delom pridejo do reprezentance.«