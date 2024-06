Obeta se večerna srhljivka, a ne le za Slovence

Glavni izziv današnjega dne je znan, Slovenija proti Angliji v Kölnu, kjer jo bo podpiralo več kot 13.500 rojakov, lovi vsaj točko, ki bi ji prinesla napredovanje v osmino finala.

Slovenci so se dvakrat prikazali v dobri luči in čeprav Anglija predstavlja velik izziv, v tem trenutku ne deluje nepremagljivo. Ob tem bo pomemben tudi razplet tekme Srbija – Danska, v skupini D pa je odprt lov na prvo mesto in napredovanje.

Francija – Poljska (18.00, Signal Iduna Park, Dortmund, sodnik M. Guida)

Kylian Mbappe že trenira s posebno masko, za tekmo naj bi bil nared. FOTO: Franck Fife/AFP

Svetovni podprvaki Francozi so po remiju z Nizozemci in zmagi nad Avstrijo že v osmini finala, a si želijo prvo mesto v skupini D. Čaka jih tekma z odpisanimi Poljaki, ki so na tem EP razočarali, odigrali pa jo bodo morda tudi s povratnikom Kylianom Mbappejem, ki naj bi igral z zaščitno masko. Zagotovo bo manjkal Kinglsey Coman, ki ima težave z mišico. Kvoti: 1,29 na zmago Francije, 10,00 na zmago Poljske.

Nizozemska – Avstrija (18.00, olimpijski štadion, Berlin, sodnik I. Kruzliak)

Zanimiv dvoboj moštev, ki neposredno lovita drugo in tretje, v primeru spodrsljaja Francije tudi prvo mesto v skupini D. Tako Nizozemska kot Avstrija sta se pokazali za čvrsti reprezentanci, ki ne delata veliko napak, odločala pa bo tudi dnevna forma napadalcev. Pred zadnjim krogom so v boljšem položaju tulipani, ki imajo točko več od naših severnih sosedov. Kvoti: 2,15 na zmago Nizozemske, 3,75 na Avstrijo.

Anglija – Slovenija (21.00, RheinEnergieStadium, Koln, sodnik C. Turpin)

Danska – Srbija (21.00, Allianz Arena, Munchen, sodnik F. Letexier)

Še ena napeta tekma v skupini C, ki bo odločala o potniku v osmino finala. Srbija potrebuje zmago, za Dansko bi bil v primeru slovenskega poraza za napredovanje dovolj že remi. Obe ekipi sta si na tem turnirju doslej želeli pokazati več, zato bosta na Allianz Areni pod pritiskom.

Srbija ima z napetimi končnicami v Münchnu dobre izkušnje, glede na trend tega evropskega prvenstva pa tudi nov gol v izdihljajih tekme ni izključen. Kvoti: 2,20 na zmago Danske, 3,40 na Srbijo.