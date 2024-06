(FOTO) Za Slovenci zadnji trening pred Anglijo in zanimiv obisk

Slovenski nogometaši so opravili zadnji trening pred torkovim spektaklom v Kölnu – preverite, kam svetuje v mestu navijačem nekdanji as kluba Milivoje Novaković –, ko bo njihov tekmec slovita reprezentanca Anglije. Selektor Matjaž Kek je imel na štadionu v Wuppertalu na voljo vseh 23 igralcev in vse tri vratarje, trening je minil po načrtu, to je bila tudi zadnja skupna vadba pred torkovim (21.00) dvobojem z Anglijo, na katerem bodo Slovenci najbrž potrebovali vsaj osvojeno eno točko. Druga tekma večera v skupini C bo med Srbijo in Dansko, vrstni red pa znan: Anglija 4, Danska in Slovenija po 2, Srbija 1.

