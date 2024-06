Iz Wuppertala zdaj pogosteje v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Wuppertal ne sodi med globalno najbolj prepoznavna nemška mesta, a zanj je v zadnjih tednih pogosteje kot kadrakoli prej slišal marsikateri slovenski državljan. Tu namreč biva naša nogometna reprezentanca med eurom. Tako smo obiskali župana mesta Uweja Schneidewinda, ki nam je razkril marsikaj zanimivega. Kako sam doživlja evropsko prvenstvo in kako pogosto sicer obiskuje nogometne tekme? Kako je z njegovo naklonjenostjo slovenski reprezentanci? Zakaj ga v ponedeljek ne bo na tekmi med Slovenijo in Portugalsko? Kje v bližini naše meje počitnikuje in kaj meni glede svojega bližnjega obiska naši dežele?