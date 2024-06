Nagelsmann navdušen nad sanjsko zmago, ki je ni pričakoval

Nemško nogometno reprezentanco številni, tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, uvrščajo v ožji krog favoritov za naslov prvaka na euru, pa čeprav reprezentanca že nekaj let ne deluje zanesljivo. Julian Nagelsmann je nekoliko stabiliziral barko, ko je v reprezentanco vrnil Tonija Kroosa, a tudi zadnje pripravljalne tekme pred prvenstvom niso pokazale prav veliko dobrega. Nato pa je sledila petkova uvertura na Allianz Areni in zanesljiva zmaga s 5:1 nad Škotsko, ki je navdušila navijače.

»Vsi v ekipi se zavedamo, da je ta zmaga šele prvi korak na poti do končnega cilja, zagotovo pa je bila pomembna. Je dober temelj, na katerem lahko gradimo, pred tekmo bi zagotovo podpisal za tak razplet, čeprav nisem pričakoval tako zanesljive zmage,« je bil iskren nemški selektor, ki je septembra sedel na selektorski stolček elfa.

Razpoloženje v izkušeni nemški izbrani vrsti je bilo zelo dobro. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Iz igre si Škotska ni ustvarila niti ene prave priložnosti, navdušen sem bil, ko sem videl, kako jezni so bili naši igralci, da so prejeli zadetek. To le kaže na njihovo lakoto in željo po zmagovanju,« je zaključil Nagelsmann. V konici napada je tekmo začel Kai Havertz, ki je v »špici« igral tudi v drugem delu sezone pri Arsenalu, po tekmi pa je asistent za drugi gol Jamala Musiale in strelec tretjega nemškega zadetka povedal: »Od prve minute smo čutili pozitivno energijo na štadionu, cela država stoji za nami in nas podpira, to smo začutili že na treningih. Ko zmagaš s 5:1, tudi tekmecem pošlješ sporočilo, da misliš resno.«

Nemčija slavi, več kot 200.000 škotskih navijačev v Münchnu je bilo včeraj precej bolj slabe volje. Naslednjo tekmo bo Nemčija 19. junija odigrala z Madžarsko, Škotska bo isti dan igrala s Švico.