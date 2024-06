Matjaž Kek vs. Dragan Stojković: kakšen taktični boj ju čaka?

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo odločilo zmagovalca slovanskega derbija v Münchnu? Mnogi stavijo na dejavnik čustev, številni tudi na več medsebojnih prijateljskih povezav, tretji pogledujejo le na igrišče, četrti omenjajo celo vpliv deklet in soprog na nogometaše, pri čemer naj bi bili na boljšem Slovenci. Zanimiv bo tudi taktični dvoboj selektorjev Matjaža Keka in Dragana Stojkovića, ki bi lahko res odločil o zmagovalcu tekme in morda potniku v osmino finala eura 2024.

Če primerjamo opravljeno v premieri obeh reprezentanc – Slovenija je remizirala z Dansko, Srbija pa izgubila z Anglijo –, bi dobili zanimive rezultate, četudi sta bila tekmeca obeh ekip le delno primerljiva. Slovenija je pretekla proti Danski v seštevku 112,3 km, Srbija proti Angliji 124,7 km, v podajah je bilo 331:512, v natančnosti podaj (v %) 78:89, v kotih 5:2 in v storjenih prekrških 12:19.

Gotovo bo zanimivo spremljati tudi podobi reprezentanc v različnih sistemih igre, ki ju gojita Kek in Stojković. Mariborčan (62) prisega na »raven« sistem 4-4-2, tri leta mlajši trener iz Niša povečini na sistem igre s tremi branilci 3-5-2 oziroma v tlorisu 3-4-1-2, saj se bo vrnil na položaj »desetke« Dušan Tadić. Kakšne so prednosti in slabosti sistemov igre 4-4-2 in 3-4-1-2? Kakšni bosta začetni enajsterici? Več in celotna analiza Slovenije in Srbije v članku.