Sanjski štart Nemcev v evropsko prvenstvo, po tekmi takoj v slačilnico

Nemška nogometna reprezentanca bi težko bolje odprla 17. evropsko prvenstvo pred svojimi navijači. V uvodni tekmi je v nabito polni Allianz Areni v Münchnu brez večjih težav s 5:1 (3:0) odpravila izbrano vrsto Škotske.

O zmagi gostiteljev ni bilo prav nobenega dvoma. Izbranci selektorja Juliana Nagelsmanna so takoj prevzeli pobudo na igrišču in po golu 21-letnega Floriana Wirtza že v deseti minuti vodili z 1:0. Pičlih devet minut pozneje je v polno zadel še njegov vrstnik Jamal Musiala, v zadnjih izdihljajih prvega polčasa pa je po grobem prekršku za rdeči karton Ryana Porteousa z enajstmetrovke na 3:0 povišal Kai Havertz.

Tudi v nadaljevanju so bili Nemci veliko boljši, veliko premoč pa je s silovitim strelom (110 km/h) in z lepim zadetkom v 68. minuti kronal Niclas Füllkrug, ki je malo pred tem vstopil v igro namesto Havertza. V 87. minuti so se po avtogolu Antonia Rüdigerja veselili tudi Škoti, ki so tako le ublažili visok poraz.

Nemcem je uspel sanjski štart v euro. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Ko se je že zdelo, da bo ostalo pri tem rezultatu, je mrežo gostov v sodnikovem dodatku zatresel še Emre Can za prepričljivo zmago Nemcev, ki so se po krajšem slavju hitro umaknili v slačilnico. Zanimivo, da se je Can reprezentanci pridružil šele v sredo, potem ko se je poškodoval Aleksandar Pavlović.

»Bil sem že dva dni na dopustu, ko me je poklical selektor. Zdaj sem tu, igral tekmo in povrhu še zadel gol. Počutim se kot v pravljici,« je od silne sreče kar žarel nogometaš dortmundske Borussie. Zanjo igra tudi Füllkrug, ki je gol proslavil s svojo hčerkico.

Niclas Füllkrug je zmago proslavil s hčerkico. FOTO: Lee Smith/Reuters

»Zanjo je pomembno, da smo zmagali. V nasprotnem primeru bi bila zelo žalostna,« je zaupal 31-letni Nemec, ki je v polno zadel z drugim (sijajnim) dotikom žoge. »Ko sem jo dobil, nisem prav veliko razmišljal, ampak le brcnil in super zadel,« je razkril Füllkrug in glede tekme še dejal: »Potrebovali smo minuto, dve, da smo prišli v igro, z goli smo pridobivali samozavest in do konca nismo popuščali. To je bila naša povsem zaslužena zmaga,« je še pribil strelec četrtega zadetka za Nemčijo.