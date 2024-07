Nogometni gol v Berlinu v prodajo

Pred dnevi smo pisali o izjemnem uspehu in odmevu münchenske navijaške cone v Olimpijskem parku. Tako kot druge v Nemčiji bo odprta še za današnjo finalno tekmo, seveda pa bo najbolj živahno v berlinski coni, torej glavnem mestu, kjer bo tudi sklepno dejanje eura 2024.

Namestili so jo tako kot tudi med mundialom 2006 pred Brandenburškimi vrati, eno osrednjih znamenitosti nemške metropole, posebnost te pa je mogočen nogometni gol, ki že od daleč opozarja na spektakel v mestu. Drevi bo seveda posebej živahno, prireditelji pričakujejo predvsem tisoče angleških obiskovalcev, ki so pripotovali v Berlin brez vstopnice za tekmo.

Že jutri pa navijaške cone ne bo več, podrli bodo tudi omenjena velikanska nogometna vrata, ki so visoka 23 metrov, v širino pa merijo 64 m. Tehtajo kar 40 ton. A da ne bi vse skupaj šlo v nič, bodo poskusili ta poseben gol prodati. Kot navajajo v berlinskem tabloidu BZ, je cena, ki so jo uradno ponudili, 1800 evrov. Ob tem so v oglasu zapisali, da ne gre za nikakršno prevaro.