Novinarji razjezili Shaqirija, ki se je nato sprostil: To je kot pri Messiju

Švicarski nogometaši bodo prvo tekmo na evropskem prvenstvu v Nemčiji odigrali v soboto (15.00), ko se bodo v Kölnu pomerili z Madžari. Med vročimi aduti reprezentance, ki igra pod rdečo zastavo z belim križem, bo zagotovo Xherdan Shaqiri.

Izkušenega krilnega napadalca, ki je luč sveta ugledal na Kosovu, so na današnji novinarski konferenci uvodoma malo razjezili predstavniki »sedme sile« z vprašanjem o njegovi telesni pripravljenosti. »Skoraj sramotno je, da moram odgovarjati na to vprašanje. Vsak, ki pride v reprezentanco, si želi tudi igrati, in to vseh 90 minut. Noben človek naj ne bi prišel v službo, da bi potem delal le polovico časa,« je odvrnil Shaqiri, ki ima takšnih vprašanj že vrh glave.

V nadaljevanju se je vendarle nekoliko sprostil. Veseli ga, da ima takšne sposobnosti, da lahko s posamičnimi potezami naredi na igrišču razliko. A ni znal razložiti, kaj obvlada najbolje. »To je podobno kot pri Lionelu Messiju. Mislim, da tudi on ne ve, kaj in kako naredi kaj med tekmo,« je primerjal 32-letni švicarski reprezentant, ki si v hotelu čas krajša tudi z igranjem pikada. »Sem kar natančen. V teh dneh sem že nekajkrat zadel v sredino,« je v smehu še razkril Shaqiri, ki ga pogodba z moštvom Chicago Fire veže do konca leta. Zatem bi se utegnil vrniti v Evropo, to je namreč njegova velika želja.