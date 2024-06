Philipp Lahm: Uvertura je bila popolna, Kroos dirigent ob nemški zmagi

Evropsko prvenstvo bi se za direktorja Philippa Lahma in organizacijsko ekipo težko začelo bolje. Njegove vtise je v kratkem pogovoru zbral novinar medija Zeit Oliver Fritsch, ki se je po tekmi pogovarjal z Lahmom.

Gospod Lahm, ste zadovoljni s prvim dnem?

Zadovoljen je premil izraz, bilo je popolno. Navijaške cone so bile povsem polne. Vzdušje na štadionu je bilo vrhunsko, ob himnah obeh ekip sem dobil kurjo polt. Še vreme je naredilo svoje, bilo je toplo in suho in ljudje so lahko slavili na prostem. Bilo je točno tako, kot sem si želel.

Svoje je dodala še odlična nemška ekipa.

Tako močni in z jasno vizijo že dolgo niso izgledali. V prvem polčasu so odlično nadzorovali potek tekme in to je bilo ključno. Toni Kroos in Ilkay Gundogan sta si lepo razdelila vloge na sredini igrišča.

Kako ste videli njuno sodelovanje?

Toni Kroos je bil kot quarterback (podajalec v ameriškem nogometu), nadzoroval je razdaljo do osrednjih branilcev in točno je znal oceniti, kdaj je treba stopnjevati pritisk in napasti nasprotnika. Gundogan je igral kot v Manchester Cityju, žogo lahko zadrži v nevarnih položajih v nasprotnikovi tretjini in je zato dober v kreaciji zaključnih strelov. Ta povezava je prvič na igrišču izgledala dobro.

Nekdanji kapetan Bayerna je bil zelo zadovoljen z razpletom prvega dne eura. FOTO: Darren Staples/Reuters

Kaj pa v nemško igro prinašata strelca zadetkov Florian Wirtz in Jamal Musiala?

Sta zelo močna individualna igralca, ki si sama lahko ustvarita priložnosti. A ne pozabimo na Kaia Havertza, Nemčija ima močan napadalni trio in jokerja Niclasa Fullkruga.

Kaj pa visoka zmaga s 5:1 pomeni za možnosti Nemčije na tem turnirju?

Navdušen sem nad prvo tekmo, če bodo nemški igralci ostali razpoloženi tudi v nadaljevanju turnirja, sem prepričan, da se lahko zoperstavijo tudi močnejšim tekmecem. Veliko razlogov je za optimizem.